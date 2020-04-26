Недоделкины. Архангельск после весенней уборки

Отшумела масштабная уборка Архангельска. Результаты заметны, хоть, конечно, и не везде. Особо стоит отметить, что стали активно разбираться аварийные расселенные дома. Вроде бы и хорошо, но! На многих местах, где раньше стояли деревянные развалины, после их сноса зачастую остаются не менее неприглядные катакомбы и кучи строительного хлама.
Интересно, что часть домов разбираются за счет средств городского бюджета, другая – предприимчивыми гражданами на дрова. Оставленные после разборки домов площадки с грудами мусора картину, мягко говоря, не украшают. Кроме того, к таким объектам традиционно тянется детвора и подростки – поискать клады или просто какие-нибудь интересные находки. Естественно, что такие забавы небезопасны, поскольку дети могут куда-то провалиться, получить травмы. Ограждения таких территорий после сноса домов, как правило, отсутствуют.
- С коллегами-депутатами Иваном Ельцовым и Михаилом Блохиным обратилась к главам городских округов с предложением провести своеобразную ревизию участков после сноса домов, - сообщила депутат городской Думы Мария Харченко. – То, что старые ветхие и аварийные дома после расселения стали разбирать – уже хорошо. Но почему у нас в городе часто случается так, что хорошие начинания не доводятся до конца? Кто тут виноват – чиновники или нерадивые подрядчики и предприниматели? В итоге и получается, что хорошее дело сделано, а люди остаются недовольны. Я не говорю о том, что на месте снесенных домов подрядчики должны разбить цветники, хотя было бы в целом неплохо, но можно же привести в элементарный порядок территорию после себя - вывезти мусор, как то разровнять участок, подсыпать. Надеюсь, городская администрация уделит этим на первый взгляд незначительным вопросам должное внимание, ведь именно внимание к мелочам рождает совершенство!