Перевалили за тысячу. 94 новых случаев заражения коронавирусом в Архангельской области

Еще одни сутки пандемии в регионе дали угрожающие цифра – всего инфицированных в Поморье 1066.
Новые случаи зафиксированы:
- 4 в АОКБ (на этот раз только среди пациентов);
- 54 в Северодвинске (из них 37 сотрудники предприятий ВПК);
- 26 Архангельск;
- 5 Вельский р-н;
- 2 Новодвинск;
- 2 Котласский р-н;
- 1 Приморский р-н.
Специально отметим, ФМБА приняла волевое решение считать заболевших сотрудников оборонных предприятий отдельно. Да этого подобной чести на региональном уровне удостаивалась только АОКБ.
Артем Вахрушев, начальник оперштаба:
— Федеральное медико-биологическое агентство приняло решение формировать отдельную статистику по случаям заболевания Covid-19 среди своих пациентов, в связи с чем эти заболевшие не будут учитываться в статистике по региону на федеральном сайте Стопкорнавирус.рф.
Это решение нашло отражение уже в сегодняшних данных по Архангельской области на федеральном ресурсе, где обозначено 37 новых случаев коронавируса по нашему региону, в то время как на вчерашний день мы озвучивали 84 вновь выявленных случаев инфекции. Тем не менее мы считаем важным максимально объективно информировать жителей региона о текущей ситуации, поэтому по-прежнему будем включать в свою статистику все новые выявленные случаи Covid-19.
19 человек все также находятся под аппаратами ИВЛ.
Количество выздоровевших растет значительно медленнее – на сегодняшний день их общее число 403.