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Перевалили за тысячу. 94 новых случаев заражения коронавирусом в Архангельской области

Еще одни сутки пандемии в регионе дали угрожающие цифра – всего инфицированных в Поморье 1066.

Новые случаи зафиксированы:

- 4 в АОКБ (на этот раз только среди пациентов);

- 54 в Северодвинске (из них 37 сотрудники предприятий ВПК);

- 26 Архангельск;

- 5 Вельский р-н;

- 2 Новодвинск;

- 2 Котласский р-н;

- 1 Приморский р-н.

Специально отметим, ФМБА приняла волевое решение считать заболевших сотрудников оборонных предприятий отдельно. Да этого подобной чести на региональном уровне удостаивалась только АОКБ.

Артем Вахрушев, начальник оперштаба:

— Федеральное медико-биологическое агентство приняло решение формировать отдельную статистику по случаям заболевания Covid-19 среди своих пациентов, в связи с чем эти заболевшие не будут учитываться в статистике по региону на федеральном сайте Стопкорнавирус.рф.

Это решение нашло отражение уже в сегодняшних данных по Архангельской области на федеральном ресурсе, где обозначено 37 новых случаев коронавируса по нашему региону, в то время как на вчерашний день мы озвучивали 84 вновь выявленных случаев инфекции. Тем не менее мы считаем важным максимально объективно информировать жителей региона о текущей ситуации, поэтому по-прежнему будем включать в свою статистику все новые выявленные случаи Covid-19.

19 человек все также находятся под аппаратами ИВЛ.

Количество выздоровевших растет значительно медленнее – на сегодняшний день их общее число 403.

23 май 14:45 | : Будни

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