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Америка обещает Архангельской области рекордно жаркое лето

С таким обнадеживающим прогнозом выступил Гидрометцентр РФ,

По оценке его руководителя Романа Вильфанда, который в этом ссылается на данные Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США, 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории и с вероятностью 99,9% войдет в пятерку годов с рекордами по температуре.

Заслуженный метеоролог также напоминает, что температура на планете Земля повышается подряд уже на протяжении пяти пятилетий. Связано это не только с глобальным потеплением, но и растущими рукотворными выбросами парниковых газов.

От себя напомним, что ряд медиков ожидает конец пандемии коронавируса именно с приближением летних температур.

Впрочем, старожилы Поморья не спешат радоваться. На их памяти было много случаев, когда подобные прогнозы ни коим образом не касались территории их родного края.  

27 апрель 10:42 | : Будни

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