Пинежский район закрылся для гостей из Коми

Причиной для такого решения районной администрации стала нарастающая пандемия коронавируса в соседней Республике Коми.
На участке автомобильной дороги «Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми» 186 километр 800 метр постоянно дежурят сотрудники полиции, задача которых — контролировать въезд автотранспорта на территорию Пинежского района.
Пока неизвестно, по каким признакам сотрудники ГИБДД и ППС будут решать – какую машина с коми-номерами можно пропустить в район, а какую разворачивать в обратном направлении.
Сейчас редакция пытается выяснить – вправе ли районная администрация принимать подобные решения в единоличном порядке