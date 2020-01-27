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Пинежский район закрылся для гостей из Коми

Причиной для такого решения районной администрации стала нарастающая пандемия коронавируса в соседней Республике Коми.

На участке автомобильной дороги «Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми» 186 километр 800 метр постоянно дежурят сотрудники полиции, задача которых — контролировать въезд автотранспорта на территорию Пинежского района.

Пока неизвестно, по каким признакам сотрудники ГИБДД и ППС будут решать – какую машина с коми-номерами можно пропустить в район, а какую разворачивать в обратном направлении.

Сейчас редакция пытается выяснить – вправе ли районная администрация принимать подобные решения в единоличном порядке

06 апрель 11:44 | : Будни

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