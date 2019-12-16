Он говорил то, что думал. Преставился протоиерей Всеволод Чаплин

Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Москвы протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни 26 января 2020 года.
По мнению наблюдателей от нашей редакции, это была одна из самых ярких медиаперсон Русской православной церкви, выступавшая часто с парадоксальными суждениями.
Отметим, что отец Всеволод несколько раз бывал в Архангельской епархии. В частности, он посещал Антониево-Сийский монастырь.
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Отец Всеволод родился 31 марта 1968 г. в Москве.
В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 г. — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».
21 апреля 1991 г. рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 г. — в сан пресвитера.
С 1985 г. — сотрудник Издательского отдела, с 1990 г. — Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 гг. — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.
В 1990-2000 гг. состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ), был сомодератором комиссии «Церковь и общество» КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.
В 1999 г. возведен в сан протоиерея.
В 2009-2015 гг. — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.
В 2009-2016 гг. — настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах г. Москвы.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 11 февраля 2016 г. назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот г. Москвы.
Занимал должности председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, заместителя главы Всемирного русского народного собора. Входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. Был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.