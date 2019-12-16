Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Он говорил то, что думал. Преставился протоиерей Всеволод Чаплин

Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Москвы протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался на 52-м году жизни 26 января 2020 года.

По мнению наблюдателей от нашей редакции, это была одна из самых ярких медиаперсон Русской православной церкви, выступавшая часто с парадоксальными суждениями.

Отметим, что отец Всеволод несколько раз бывал в Архангельской епархии. В частности, он посещал Антониево-Сийский монастырь.

***

Отец Всеволод родился 31 марта 1968 г. в Москве.

В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 г. — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

21 апреля 1991 г. рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 г. — в сан пресвитера.

С 1985 г. — сотрудник Издательского отдела, с 1990 г. — Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 гг. — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

В 1990-2000 гг. состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ), был сомодератором комиссии «Церковь и общество» КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.

В 1999 г. возведен в сан протоиерея.

В 2009-2015 гг. — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.

В 2009-2016 гг. — настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах г. Москвы.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 11 февраля 2016 г. назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот г. Москвы.

Занимал должности председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, заместителя главы Всемирного русского народного собора. Входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. Был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

27 январь 10:48 | : Будни / Верую

Главные новости


Кто-то сомневался? ГосДума в едином порыве приняла поправки к Конституции (в первом чтении)
«Меня интересует человек, а не партийность». Губернатор Орлов о новом главе Плесецкого района и политических веяниях
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (189)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20