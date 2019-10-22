ОНФ сэкономил Архангельску без малого полмиллиона

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проанализировали проекты благоустройства дворов в областном центре на 2020 г. и выявили нечестные намерения одной ресурсоснабжающей организации.
Так, общественники установили, что организация «Архангельские электросети» намеревалась за счет средств программы реализовать свои планы по замене сетей на трех объектах, расположенных на улицах Гагарина, 14 корпус 1, Полярная, 17 и Воронина, 31 корпус 3. Предполагаемые работы не были связаны с благоустройством территорий.
После совместного совещания ОНФ с ресурсоснабжающей организацией, эта работы были исключены из проектов. В результате пересмотра технических условий было сэкономлено от 200 до 400 тыс. руб. по каждому двору.
«При анализе проектно-сметной документации по улице Гагарина выяснилось, что ресурсоснабжающая организация предложила жителям при выполнении работ по благоустройству одновременно заменить трубы, в которых располагаются электросиловые кабели. Однако эксперты ОНФ выяснили, что данные кабели являются транзитными и никакого отношения к благоустройству двора не имеют, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. - Полагаем, что если у владельца сетей было намерение улучшить состояние своих коммуникаций, он обязан был это сделать за свой счет, а не на средства граждан и федеральной программы. Речь идет о сотнях тысяч рублей, в то время когда десятки дворов Архангельска нуждаются хотя бы в минимальном благоустройстве».
Аналогичную прокладку труб, не связанную с программой по благоустройству, активисты ОНФ выявили в двух других дворах. Стоимость работ - порядка 10 тыс. руб. за метр.
Представители Народного фронта продолжат держать на контроле реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области.