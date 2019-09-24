Аэропорт Архангельск: Рейсов на Мурманск станет больше

Начиная с 4 декабря 2019 года и вплоть до 28 марта 2020 года авиасообщение с Мурманском будет усилено за счет введения дополнительных рейсов, сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Архангельск».
АО «Аэропорт Архангельск» совместно с партнёром – авиакомпанией «Северсталь» – удалось добиться увеличения количества рейсов в этот областной центр в Заполярье. Если ранее самолет летал один раз в неделю, то теперь рейсы будут осуществляться трижды: в среду, пятницу и воскресенье.
Авиакомпания будет выполнять рейсы на комфортабельном самолете Bombardier CRJ200, рассчитанным на 50 пассажиров. В Архангельск самолет будет прилетать в 15:30, а вылетать в Мурманск в 16:15.
Генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян так прокомментировал это событие: «Я считаю, что увеличение рейсов из аэропорта Архангельск будет очень кстати в зимний период времени. Желающих прокатиться на горных лыжах по заснеженным склонам Хибин предостаточно, поэтому этот маршрут как нельзя более удачен в течение всего снежного сезона. Кроме того, у многих архангелогородцев и жителей нашей области есть деловые связи с Мурманском. Таким образом, увеличение количества рейсов – эта логичная реакция на современные тенденции спроса и предложения».