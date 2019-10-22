Рошаль: Грубость стала постоянной манерой общения с доктором, можно сказать, нормой…

Президент «Национальной Медицинской Палаты», руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и Всероссийский союз пациентов осудили экстремизм пациентов и врачей, тенденции, которая в последнее время набирает обороты, и призвали к конструктивному диалогу власть и общество. Такое заявление прозвучало в ходе Х Всероссийского конгресса пациентов, сообщает информационная служба конгресса.
Практически 95% врачей сталкивались с неадекватным или грубым поведением пациентов, согласно опросу интернет‑аудитории врачей, проведенного аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью «Доктор на работе». Грубость пациентов отметили 63% опрошенных, неадекватное поведение – 32%. Грубость стала постоянной манерой общения с доктором, можно сказать, нормой. Так происходит и в мегаполисах, и в небольших населенных пунктах и не зависит от специальности врача.
«Несмотря на несомненные сдвиги в сфере здравоохранения за последние десять лет, количество жалоб со стороны пациентов растет. Предметом исков становятся случаи, возникающие на стыке реальных возможностей современной медицины и осложнений в ходе лечения, а суммы претензий по ним могут достигать десятков миллионов рублей, - подчеркнул Леонид Рошаль. – Сейчас это явление в равной степени затронуло как пациентов, так и врачей государственных медицинских учреждений, которые в нарушение Конституции РФ, норовят заглянуть в карман пациенту».
При этом Леонид Рошаль признал, что требования к квалификации врачей, процессу обучения требуют модернизации. «Только сейчас в здравоохранении поставлен вопрос о допуске к профессии в отличие от зарубежной практики, где считается нормой непрерывный процесс повышения квалификации врача», - подчеркнул Леонид Рошаль.
Леонид Рошаль подчеркнул важность конструктивного диалога между властью и обществом и призвал пациентское сообщество объединить усилия в противодействии такому явлению как экстремизм.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Всероссийского союза пациентов www.patients.ru.