Ген патриотизма: Памятник «Детям войны» как связь поколений

Сегодня в Архангельске, на пересечении пр. Троицкий и ул. Карла Маркса открыли памятника «Детям войны». Помощь в установке монумента оказал холдинг «Аквилон Инвест».
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, те чье детство было опалено войной, а также молодое поколение северян: кадетов, юнармейцев, школьников, а также губернатор Игорь Орлов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, депутаты областного Собрания и горДумы. Идея этого памятника, объединила очень многих. Родившись у членов ветеранских организаций, она нашла поддержку и у власти, и у общественников, и у бизнеса.
– Мы счастливы, что оказались причастны к открытию этого уникального памятника. Дети были самыми беззащитными в годы войны. Но они внесли свой неоценимый вклад в общую Победу, - отметил научный директор общества Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Известный скульптор Денис Стритович работал над скульптурной композицией около полутора лет. По словам руководителя архангельского отделения РВИО Сергея Ковалёва, среди 20 памятников детям военных лет, установленных в России, наш – особенный. Документальной основой для него послужили не только воспоминания архангелогородцев, но конкретные фотографии. Были проведены консультации с ветеранами, историками и краеведами. Прообразом девочки, волокущей рыбу на санках, стала ребёнок войны, труженица тыла, член городского Совета ветеранов Валентина Покулина.
– Зимой 1941-42 года в Архангельске был голод. Нормы выдачи хлеба по карточкам снизили наполовину. И в это время мы узнали, что на берегу Двины лежат горы мороженной сайки. Я, моя сестра старшая и наша соседка с маленькими саночками отправились в Соломбалу в первый поход. Шли пешком, много километров по бездорожью, снега было по колено. Пришли на берег, и, действительно, там рыба лежит. Мы костер развели, согрелись, ухи сварили, поели и отправились с этой рыбой домой. Я не забуду этот путь. Когда я его вспоминаю, у меня горькие слёзы на глазах. Холод, мороз, на глазах – слезы, а на лбу – пот. Это был самый сложный период моей детской жизни в городе, - рассказала Валентина Пакулина.
Благодарность Российского военно-исторического общество за помощью в установке памятника вручена председателю Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролову.
– Это наша дань уважения тем, чье детство пришлось на столь сложный период в истории нашей Родины. Это символ героизма тех, чье детство было опалено войной и исторической памяти молодого поколения архангелогородцев. Наша подрядная организация установила фундамент, смонтировала сам монумент и благоустроила прилегающую территорию, Памятник достаточно массивный, и чтобы он стоял прочно, к фундаменту нужно было подойти серьёзно. Также была благоустроена прилегающая территория, – рассказал Александр Фролов.
«На парте осталась раскрытой тетрадь
Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод».
Эти строки о юных ленинградцах, и о детях военного Архангельска. Ген патриотизма – это та самоотверженность, с которой они тушили при бомбежках «зажигалки», вырабатывали взрослые нормы у станков в холодных цехах, разгружали в порту суда знаменитых Северных конвоев, ухаживали за раненными в госпиталях. Низкий им поклон!