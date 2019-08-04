Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ген патриотизма: Памятник «Детям войны» как связь поколений

Сегодня в Архангельске, на пересечении пр. Троицкий и ул. Карла Маркса открыли памятника «Детям войны». Помощь в установке монумента оказал холдинг «Аквилон Инвест».

 

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, те чье детство было опалено войной, а также молодое поколение северян: кадетов, юнармейцев, школьников, а также губернатор Игорь Орлов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, депутаты областного Собрания и горДумы. Идея этого памятника, объединила очень многих. Родившись у членов ветеранских организаций, она нашла поддержку и у власти,  и у общественников, и у бизнеса.

– Мы счастливы, что оказались причастны к открытию этого уникального памятника. Дети были самыми беззащитными в годы войны. Но они внесли свой неоценимый вклад в общую Победу, - отметил научный директор общества Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Известный скульптор Денис Стритович работал над скульптурной композицией около полутора лет. По словам руководителя архангельского отделения РВИО Сергея Ковалёва, среди 20 памятников детям военных лет, установленных в России, наш – особенный. Документальной основой для него послужили не только воспоминания архангелогородцев, но конкретные фотографии. Были проведены консультации с ветеранами, историками и краеведами.  Прообразом девочки, волокущей рыбу на санках, стала ребёнок войны, труженица тыла, член городского Совета ветеранов Валентина Покулина.

– Зимой 1941-42 года в Архангельске был голод. Нормы выдачи хлеба по карточкам снизили наполовину. И в это время мы узнали, что на берегу Двины лежат горы мороженной сайки. Я, моя сестра старшая и наша соседка с маленькими саночками отправились в Соломбалу в первый поход. Шли пешком, много километров по бездорожью, снега было по колено. Пришли на берег, и, действительно, там рыба лежит. Мы костер развели, согрелись, ухи сварили, поели и отправились с этой рыбой домой. Я не забуду этот путь. Когда я его вспоминаю, у меня горькие слёзы на глазах. Холод, мороз, на глазах – слезы, а на лбу – пот. Это был самый сложный период моей детской жизни в городе, - рассказала Валентина Пакулина.

Благодарность Российского военно-исторического общество за помощью в установке памятника вручена председателю Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролову. 

– Это наша дань уважения тем, чье детство пришлось на столь сложный период в истории нашей Родины. Это символ героизма тех, чье детство было опалено войной и исторической памяти молодого поколения архангелогородцев. Наша подрядная организация установила фундамент, смонтировала сам монумент и благоустроила прилегающую территорию, Памятник достаточно массивный, и чтобы он стоял прочно, к фундаменту нужно было подойти серьёзно. Также была благоустроена прилегающая территория, – рассказал Александр Фролов.

 

«На парте осталась раскрытой тетрадь

Не выпало им дописать, дочитать,

Когда навалились на город

Фугасные бомбы и голод».

 

Эти строки о юных ленинградцах, и о детях военного Архангельска. Ген патриотизма – это та самоотверженность, с которой они тушили при бомбежках «зажигалки», вырабатывали взрослые нормы у станков в холодных цехах, разгружали в порту суда знаменитых Северных конвоев, ухаживали за раненными в госпиталях.  Низкий им поклон!

  

01 октябрь 17:04 | : Будни

Главные новости


За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)
Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (16)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20