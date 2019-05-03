О видах лжи и ее последствиях поговорили участники подросткового слета «Моя земля» с клириком Сретенского храма Заостровья священником Димитрием Костюченко.
Ребята побывали на экскурсии в старинной церкви и познакомились с ее историей и святынями. Затем отец Димитрий поднялся вместе с молодыми людьми на храмовую звонницу и показал, как звонят колокола.
Побывали гости и в воскресной школе при церкви. «Мы обсудили вызовы, которые стоят перед людьми в подростковом возрасте, поговорили, как преодолевать проблемы человеку 10–17 лет, — пояснил отец Димитрий. — Я привел ребятам примеры, как обычно их ровесники обманывают своих друзей, близких и педагогов ради собственной выгоды, рассказал, что есть разные виды неправды, лгать можно даже в мыслях. Но и за эти мысли нам когда-то придется ответить. Противостоять лжи можно лишь имея внутренний духовный щит. Это значит жить с Богом, познавать Его и любить, ведь по-настоящему любимых мы не обманываем».
Организатор проекта духовно-нравственного направления «Моя земля» — Ластольский сельский дом культуры (Приморский район). Его участники — мальчики и девочки подросткового возраста из разных населенных пунктов Приморья.
(по материалам Архангельской епархии)