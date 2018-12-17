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Игорь Годзиш о деле чести

Сегодня отмечается государственный праздник, имеющий многолетнюю историю и народное признание. В День защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих и всех архангелогородцев поздравляет глава города Игорь Годзиш.

- Отмечая этот праздник, мы говорим слова благодарности всем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни с оружием в руках или своим трудом оберегает интересы любимой России. Защита своего дома, защита своей малой родины и Отчизны, преумножение ее богатства – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. Именно поэтому 23 февраля стало общенародным праздником - днём всех сильных, мужественных, целеустремленных людей! В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы - солдатам и офицерам. Пусть праздник защитников Отечества всегда будет мирным и радостным! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

Как известно редакции, сам мэр Архангельска проходил срочную службу во внутренних войсках, в роте розыска и конвоирования.

23 февраль 12:00 | : Будни

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