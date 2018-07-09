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Почему "Свидетелей Иеговы" не любят не только в России?

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и постановил закрыть все ее филиалы.  Представители секты назвали это решение гонениями на «свободу совести». Либеральная общественность и вовсе заявила о начале репрессий над инакомыслящими, проведя параллели с фашистской Германией.  О реальной подоплеке судебного процесса и угрозах, которые представляет вероучение «Свидетелей Иеговы», «Вестнику Архангельской митрополии» рассказывает бывший член этой организации, а сейчас — сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» (Санкт-Петербург) Артем Григорян.

Не любят не только в России

— Прежде всего нужно понимать, что к «Свидетелям Иеговы» относятся негативно не только в России и не только православные. На Западе, в США, в Германии, давно существуют антикультовые движения, направленные в том числе на борьбу и с этой организацией. Все основные аргументы, все материалы, фильмы, интервью появились не в России и создавались не православными авторами. Борьба началась там, где появились сами «Свидетели» — в США.

— На Западе об этом много говорят. Я не раз читал статьи респектабельных газет, посвященные «Свидетелям Иеговы», и они были достаточно критичны…

— Основная проблема заключается в том, что «Свидетели Иеговы» не представляют из себя на сто процентов «черное пятно». Во многих проявлениях это безобидная организация, которая воспитывает в своих членах много положительных качеств. Например, их учат быть хорошими супругами, добрыми родителями, послушными детьми. Они активно проповедуют здоровый образ жизни; они никогда не прибегают к насилию; они не будут участвовать в каких-то военных конфликтах, устраивать теракты и так далее; они исправно платят налоги. И когда мы начинаем говорить об отрицательных аспектах их деятельности, оказывается, что они не так очевидны. За образом законопослушной, «хорошей» религиозной организации не всегда можно разглядеть деструктивные черты. Я считаю, что нужно быть максимально объективными и говорить, что в этой бочке меда есть немалая доля дегтя.

Смерть за кровь

О чем речь? Есть совершенно очевидная вещь, которая связана с угрозой для жизни всех членов этой секты, в том числе несовершеннолетних. Это, конечно, отказ от переливания крови.

— Иногда иеговисты утверждают, что это не обязательное требование, каждый для себя решает сам...

— В действительности это миссионерская уловка. Переливать кровь или нет — это не вопрос личного выбора, не «вопрос совести» (есть у них такое понятие, когда речь идет об использовании мелких фракций крови, например, альбумина). В случае с использованием цельной крови или четырех ее основных компонентов, свидетеля Иеговы исключат из организации, если он даст согласие на переливание.

Этот запрет выводится из библейской заповеди, запрещающей употреблять кровь в пищу, и рассматривается в одном ряду с таким смертным грехом, как убийство.

Самоубийством отказ от переливания крови иеговисты не считают, требуя, чтобы к ним применяли другие хирургические методы, использовали кровезаменители — синтезированные препараты, которые в некоторых случаях могут заменить кровь. В случае с плановыми операциями, когда есть время для подготовки, их можно использовать. Но если операция экстренная, если речь идет, например, об ожогах, все становится намного сложнее.

— То есть ссылки Свидетелей Иеговы на то, что переливание крови — устаревший метод, от которого весь мир уже отказывается, некорректны?

— Да, это, во-первых, манипуляция цитатами, во-вторых, выдача желаемого за действительное. Конечно, эта область в медицине развивается и, может быть, в будущем будут изобретены такие препараты, которые позволят исключить переливание крови. Но пока об этом говорить не приходится, и периодически случаются трагедии.

В августе 2013 года от ожогов умерла 21-летняя Маша, «свидетельница Иеговы», родом из Ростовской области. Она отказывалась от переливания, требовала, чтобы использовались заменители крови, и через несколько месяцев борьбы умерла. В 2010 году был случай в Санкт-Петербурге — тоже молодой человек, у него диагностировали рак крови. Мы не знаем, возможно, он умер бы в любом случае, но переливание позволило бы ему прожить дольше. Умирали и несовершеннолетние дети.

— То есть можно прямо утверждать, что из-за вероучения «Свидетелей Иеговы» в России погибли как взрослые, так и дети?

— Да, это не выдумка. Еще одно проявление деструктивного начала — это разрушение семей, практика лишения общения. Речь идет о тех членах организации, которые решили выйти из нее (например, будучи вовлечены в секту несовершеннолетними и повзрослев). По правилам секты их близкие больше не могут с ними общаться, за исключением каких-то экстренных случаев. Просто позвонить родной матери становится невозможно.

Здесь никакой статистики нет, но я знаю огромное количество бывших свидетелей Иеговы, которые потеряли близких и друзей. Ведь если человек годами находился в организации, все его прежние контакты обрываются. И когда он выходит из нее, то остается один. Ко мне не раз обращались молодые люди с жуткими депрессиями, с неврозами, злоупотребляющие алкоголем.

Тем, кто считает, что мы эти проблемы выдумали, я советую просто пообщаться с такими людьми, почитать сообщения, которые я регулярно получаю в социальных сетях и которые невозможно читать без слез. Например, мать пишет, что ее новорожденный ребенок умер в результате ее отказа от переливания крови. Представляете, что с ней творилось? Сейчас она ушла из организации… И это реальность.

Экстремизм — широкое понятие

— То есть религиозный экстремизм в данном случае — это явное нарушение организацией прав человека?

— Несомненно, но не отказ от переливания крови и не запрет на общение стали юридическими основаниями для ликвидации организации. Это случилось, когда литературу «Свидетелей Иеговы» признали экстремистской на основе ряда экспертиз, которые проводились с 2008 года.

У нас слово «экстремизм» ошибочно ассоциируется только с терроризмом, но это более широкое понятие. В российском законодательстве экстремизмом считаются и разжигание религиозной розни, и резко негативные высказывания или оскорбительные комментарии в адрес других религиозных организаций. В литературе «Свидетелей Иеговы» на протяжении многих лет постоянно встречались уничижительные высказывания в адрес традиционных христианских церквей и священнослужителей. Для «Свидетелей Иеговы» Православная Церковь – это враг номер один. «Церковь сатаны» — так они ее называют. Свидетелю Иеговы запрещено переступать порог православного храма.

— Перейдем к Православию. Человеку, который выходит из неопротестантских сект или псевдохристианских культов, крайне сложно прийти в Православную Церковь, увидеть в ней Церковь апостольскую, библейскую. Как вы выбрали Православие?

— Я думаю, что поворотных моментов было два. Во-первых, после того, как я понял, что такое «Свидетели Иеговы», я не потерял интереса к христианству и Священному Писанию. Передо мной стоял вопрос: а как все-таки правильно? Хорошо, «Свидетели Иеговы» — имитация христианства, культ человека, который провозгласил себя «верным рабом» Чарльза Рассела*. Но что дальше?

И чем больше я пытался изучать Священное Писание самостоятельно, тем сильнее я убеждался, что смысл библейского текста не самоочевиден. Библия одна, но вариантов ее понимания множество. Это привело меня к мысли, что нужно искать подлинный смысл, что необходимо вернуться к истокам и понять, каким было христианство на пороге II века, сразу после апостолов.

Помню, как пошел и купил книгу «Писания мужей апостольских». Я стал читать эти древнейшие тексты с маркером в руках. Хронологически они как раз следуют за Новым Заветом. Естественно, я был поражен: прочитав их, я увидел те фундаментальные вещи, которых придерживаются традиционные христиане. Например, меня, как человека, который долгое время исповедовал антитринитаризм (отрицание Святой Троицы), поразило, что ранние христиане почитали Христа как Бога. Я увидел идею о бессмертии души, хотя «Свидетели Иеговы» и адвентисты утверждают, что это позднее учение; о загробном воздаянии, о церковных Таинствах…

От мужей апостольских я перешел к ранним апологетам — так началось мое увлечение раннехристианской литературой и изучение библеистики. Последнее также позволило глубже погрузиться в мир Священного Писания и понять, что Библия — это не автономный набор текстов, который чуть ли не упал с неба, а то, что передала, сформулировала Церковь. И когда это стало очевидно, я понял, что, если вы хотите серьезно относиться к Священному Писанию в том виде, в котором все его принимают, вы должны понять, что оно неразрывно связано с древней Церковью. Невозможно просто взять и вырвать его из контекста веры Церкви.

Все это привело меня к понимаю того, что Православие максимально аутентично сохранило христианскую веру.

Разрешено то, что не запрещено

— Одним из главных препятствий для человека, который приходит в Православную Церковь из другой среды, из секты, становится непонимание — как совместить все, что есть в Православии (иконы, мощи, крещение детей) с библейским текстом. На первый взгляд одно другому очень сильно противоречит...

— Это самый интересный момент – переход от парадигмы «только Писание» к парадигме древнего христианства. Основная проблема в том, что мы подходим к Священному Писанию, исходя из разных предпосылок. Предпосылка, которая была порождена Реформацией в XVI веке (по историческим меркам это новодел), следующая: практика рождается из теории. А парадигма древнего христианства подразумевает, что теория рождается из практики. Это два принципиально разных подхода к священному тексту. Протестантствующие исповедуют своего рода принцип минимализма: запрещено то, что не разрешено. А древняя христианская традиция, можно сказать, иная: разрешено то, что прямо не запрещено. Православные исходят из того, что первичен опыт Богопознания, Богообщения. Опыт первичен, первична практика. Мы крестим младенцев не потому, что в Библии есть конкретное упоминание такого крещения. Важнее другое: это не противоречит тому, что написано. Основная слабость —принципа «sola scriptura» лежит на поверхности, и протестанты этого не замечают.

— Обычно ссылаются на апостола Павла: «Все Писание богодухновенно» (2Тим. 3, 16).

— Да, но там говорится о Ветхом Завете. Если вы хотите быть последовательными, забудьте о Новом Завете и читайте только Ветхий. Когда апостол Павел написал эти слова, не было никакого Нового Завета. И когда протестанты спрашивают, где в Библии написано, что можно делать иконы и молиться перед ними, или что можно почитать святых, надо спросить: а где в Библии написано, что, если в ней чего-то не написано, то это автоматически неправильно? Этот принцип предлагают применять к Священному Писанию, но в самом Писании его нет. Если человек понимает этот важный момент, то многое в Православии становится ясным.

— Еще один важный аспект: протестантов часто подводит их же буквализм, в России они читают, например, Синодальный перевод и не смотрят ни подстрочник, ни греческий текст. Есть несколько примеров, когда неправильный перевод приводит к заблуждениям, а смысл оригинала, наоборот, говорит в пользу Православия…

— В сектах иная ситуация. Например, послание к Филиппийцам, вторая глава, шестой стих. Греческий текст дословно говорит о том, что Христос «не счел хищением» быть равным Богу. Так и в церковнославянском тексте, и в Синодальном переводе. А в переводе «Нового мира», переводе «Свидетелей Иеговы», говорится: «Не помышлял о посягательстве», — то есть не помышлял о том, чтобы быть равным Богу. Смысл противоположный. Достаточно открыть греческий текст, чтобы убедиться, что второй вариант ошибочный.

И таких примеров очень много. Конечно, Синодальный перевод сам страдает неточностью, и я неоднократно убеждался, что церковнославянский более точен. А для домашнего чтения я рекомендую использовать перевод епископа Кассиана (Безобразова). Очень точный, хороший перевод, выполненный с критического текста Нестле-Аланда.

Погрузить в другую среду

— К священникам часто обращаются люди, чьи близкие попали в секту. Никакие аргументы на них не действуют, сами они общаться со священниками не хотят. Как нужно себя вести в такой ситуации? Как рассказывать о Православии, чтобы не оттолкнуть еще больше? Как не навредить?

— На самом деле больше всего вредят именно близкие люди. Они боятся, переживают и из-за этого совершают очень серьезные ошибки. Начинают ругаться, давить, в результате теряется контакт, и тот член семьи, который попал в секту, закрывается от близких, вплоть до того, что начинает их ненавидеть и никакой помощи от них принимать не хочет. Потому первое: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию, что-то запрещать, ограничивать свободу человека. Наоборот, нужно проявить максимум внимания, доброты и любви. Второе — вовремя обратиться к специалистам, пока человек еще готов что-то слышать. Это как в медицине — нельзя заниматься самолечением. А нам, как правило, звонят намного позднее.

Очень помогает погружение человека в другую среду, смена круга общения. Не надо думать, что получится просто в лоб, набором аргументов, изменить чью-то парадигму мышления. Чаще всего люди оказываются в сектах не потому, что их убедили какие-то глубокие красивые аргументы, а потому что они влюбились в это сообщество. Их привлекают прежде всего другие люди, а не религиозные идеи. Человеку нравится социум, он начинает смотреть на него сквозь розовые очки, его критическое восприятие притупляется, и вот он уже готов воспринимать новые идеи. Мы должны действовать в такой же последовательности. А попытки просто изложить аргументы не работают.

Иногда человека нужно лишь выслушать, понять, что привело его к поискам. Как правило — кризисные ситуации, проблемы в семье, сложности в отношениях с близкими. И это хорошая возможность для родственников. Прежде чем пытаться изменить убеждения человека, надо изменить ситуацию в доме. Близкие должны начать с себя.

А если говорить об интеллектуальной стороне, то для полемики с индоктринированным человеком нужна подготовка. Надо понимать логику аргументации той или иной секты или культа. Простой человек вряд ли к этому готов.

Важно обратить внимание сектанта на то, что его новое мировоззрение, его понимание Библии — это лишь одна из возможных трактовок. Сами сектанты искренне считают, что они ничего не трактуют, что Библия самоочевидна. В действительности любой священный текст, вообще любой текст, всегда требует истолкования, интерпретации. Но секты это отрицают, потому что в противном случае им придется защищать свою интерпретацию. В секте она всегда восходит к конкретному человеку – лидеру, создателю учения. У «Свидетелей Иеговы» это Чарльз Рассел, у мормонов – Джозеф Смит. И одно дело сказать «Библия учит, что…» и совсем другое – «Чарльз Рассел верил, что его понимание этого библейского текста соответствует…» Указав на этот факт, можно «запустить» у человека критическое мышление.

Беседовал Михаил Насонов

 

*Чарльз Тейз Ра́сселл (англ. Charles Taze Russell; 1852–1916гг.) – американский религиозный деятель, один из основателей религиозного движения Исследователей Библии («Свидетелей Иеговы»), секретарь и главный бухгалтер, а с 1884 года президент Общества Сионской сторожевой башни.  

11 октябрь 10:27 | : Будни / Верую

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