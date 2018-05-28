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САФУ заглотил архангельскую "Рыбку". И что с того?

Как мы сообщали ранее, САФУ положил глаз на Архангельский рыбопромышленный техникум, от которого отказался до этого окормлявший его Мурманский государственный технический университет, у которого наступили постные дни.

На прошлой неделе разговор шел лишь о намерениях.

Теперь дошло и до конкретики.

«Регион 29»:

На встрече в правительстве области первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев, ректор САФУ Елена Кудряшова, ректор МГТУ Сергей Агарков и министр АПК и торговли Поморья Ирина Бажанова договорились о включении Архангельского морского рыбопромышленного техникума в состав САФУ.

Участники соглашения подчеркнули, что реорганизация не отразится на образовательном процессе, преподавательском коллективе и учащихся.
Процедуру передачи рыбопромышленного техникума из МГТУ в САФУ предполагается завершить до конца текущего года.

Мнения наблюдателей разделились. Одни радуются, что стратегически важное для региона учебное заведение останется под своими. Другие упирают на то, что САФУ и со своими долгами не может рассчитаться – тепло к федеральному вузу до сих пор не подключено.

Ну, а третьи говорят о том, что выпускники техникума по любому будут искать работу за пределами региона…

 

08 октябрь 12:07 | : Будни

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