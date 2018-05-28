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Архангельский "Водник" потерял своего старшего тренера

10 сентября ушел из жизни замечательный человек, старший тренер команды «Водник» Иван Николаевич Калинин.

 В августе он заболел, был прооперирован и, казалось, пошел на поправку. Мы все очень надеялись на его скорое выздоровление, возвращение в команду.

Иван Николаевич родился 8 августа 1960 года. Воспитанник верхнетоемской школы хоккея с мячом, игрок команды “Водник” (1980-1990), “Североникель” (1992-1995), “Лесопильщик” (1995-1996). Мастер спорта. С 1997 по 2010 годы работал в правоохранительных органах. С 2011 года - тренер молодежного состава “Водника”. Весной 2018 года был назначен старшим тренером "Водника".

Ответственный, преданный своему делу человек, Иван Николаевич Калинин внес большой вклад в развитие хоккея с мячом Архангельской области, был талантливым тренером, пользовался большим уважением коллег, всегда был готов поделиться своим опытом, дать добрый совет, поддержать в трудную минуту.

Разделяем с родными и близкими горе невосполнимой потери, выражаем глубокие соболезнования, скорбим вместе с вами.

Светлая память, Иван Николаевич…

Команда «Водник», коллектив регионального центра развития спорта «Водник»

 

10 сентябрь 16:49 | : Будни

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