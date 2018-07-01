САФУ опять дискриминировали. Теперь в ученых званиях

Опубликован список научных и образовательных организаций, которым дано право самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук:
Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный университет;
Объединенный институт ядерных исследований;
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук;
Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук;
Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации;
Московский физико-технический институт (государственный университет);
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Национальный исследовательский Томский политехнический университет";
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
Российский университет дружбы народов;
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
Южный федеральный университет;
Национальный исследовательский университет "МЭИ";
Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева;
Санкт-Петербургский горный университет;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Национальный исследовательский Томский государственный университет;
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
САФУ в этом списке нет…