САФУ опять дискриминировали. Теперь в ученых званиях

Опубликован список научных и образовательных организаций, которым дано право самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук:

Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет;

Объединенный институт ядерных исследований;

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук;

Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук;

Белгородский государственный национальный исследовательский университет;

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации;

Московский физико-технический институт (государственный университет);

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Национальный исследовательский Томский политехнический университет";

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;

Российский университет дружбы народов;

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;

Южный федеральный университет;

Национальный исследовательский университет "МЭИ";

Пермский национальный исследовательский политехнический университет;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева;

Санкт-Петербургский горный университет;

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

Национальный исследовательский Томский государственный университет;

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

САФУ в этом списке нет…