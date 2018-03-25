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Задержка чартерного рейса в аэропорту "Архангельск". Но есть и приятная новость...

Сегодня, 6 июня из-за позднего прибытия в аэропорт «Архангельск» чартерного рейса из Турции авиакомпании «AZUR Air» задержался обратный вылет в Анталью. По расписанию воздушное судно должно было вылететь на турецкий курорт в 11.00. По факту самолет вылетел в 12.07. На борту находится 218 пассажиров.

Следом за ним в 13.50 должен был вылететь чартерный рейс авиакомпании «Red Wings», который по согласованию между руководством обеих компаний также пришлось задержать. Вылет самолета перенесен на 14.25. По состоянию на 13.00 производится регистрация пассажиров. На рейс продано 237 билетов.

Тем не менее, вам есть, где провести время в аэропорту «Архангельск». Особенно с детьми…

В дни школьных каникул для посетителей школьных лагерей дневного пребывания и загородных детских оздоровительных лагерей организованы экскурсии в Музей авиации Севера.

В экспозиции музея юные архангелогородцы смогут узнать, когда состоялся первый полет самолета над Архангельском и когда в городе был открыт первый аэропорт. Экскурсоводы расскажут об истории авиаотрядов Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Дети смогут почувствовать себя пилотом вертолета на настоящем тренажере Ми-2. Во время увлекательного путешествия по территории аэропорта на отреставрированном перронном автобусе АППА-4 дети познакомятся с историей возникновения аэропорта, работой различных служб, побывают на борту музейных самолетов Ту-154 и Ту-134.

Для учеников 5 – 11 классов предлагается экскурсия на базу службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП). Здесь ребят познакомят с работой спасателей, продемонстрируют пожарную технику, проведут на оперативную вышку и помогут примерить спасательное снаряжение.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Архангельск, ул. Аэропорт Архангельск, д. 8. Автобус № 12 (конечная). Тел. (8182) 63-15-64,
е-mail: aviam29@mail.ru, http://arhaero.ru/pax/about/436, vk.com/aviam2

 

 

 

 

 

06 июнь 13:28 | : Будни

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