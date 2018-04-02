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Патриарх Кирилл об очевидном и предрассудках

Если человек не хочет верить, если его душа не предрасположена к вере, он не поверит даже исцелению слепорожденного. Такую мысль выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Троицком Измайловском соборе в Санкт-Петербурге.

В проповеди Предстоятель Русской Церкви размышлял над евангельским событием — чудесном исцелении Господом и Спасителем слепорожденного человека — того, кто от рождения не видел света, не имел представления о том, как выглядит окружающий мир (Ин. 9:11-38).

«Казалось бы, очевидное чудо, но как по-разному люди реагируют на это явление Божией силы! — сказал Святейший владыка. — Евангелие повествует нам, что иудеи не просто не приняли этого чуда — они стали доискиваться, какой силой Этот Человек мог такое совершить, попутно обвиняя Его в нарушении закона субботнего дня: мол, если Моисей воспретил людям трудиться в субботу, то и чудеса в субботу нельзя совершать».

По словам Патриарха, нам, знающим всю последующую историю христианства, трудно себе представить, почему реакция людей была такова: «Но на самом деле все, что произошло тогда в Иерусалиме, происходило и во все последующие времена, как происходит и в наши дни. Люди не верят очевидному, если оно расходится с их пониманием окружающего мира и человека; если очевидное явление бросает вызов их идеологическим, политическим, бытовым и прочим предрассудкам».

Предстоятель отметил, что не имеющий веры человек полагает, что Бог не имеет отношения ко Вселенной. «Например, происхождение мира, — продолжил Святейший владыка. — Казалось бы, совершенно ясно: ничто не может произойти в этом мире без участия Творца. Разве мог сам собой построиться этот собор? Какая бы ни происходила эволюция окружающего мира, такое просто невозможно себе представить, — только человек мог создать это величественное здание. Но насколько же превосходит этот собор Вселенная с ее законами, с ее многосложностью! Однако люди всерьез отрицают Творца и говорят, что все произошло случайно: случайно что-то взорвалось, случайно сложилась гармония космоса, случайно появилась Земля с ее пригодными для жизни условиями; и всё на Земле также случайно — и растения, и животные, и человек. Казалось бы, как можно в такое верить, но люди не просто верят, — они пытаются всё это доказывать, а если кто-то разделяет противоположные взгляды, то очень часто в современном обществе он подвергается обструкции как человек, не понимающий истории развития Вселенной и общества».

Патриарх Кирилл рассказал, что ему приходилось общаться с людьми, жаждущими чудес для обретения веры: «Эти люди говорили: "Я в Бога не верю, но если бы сейчас на моих глазах произошло чудо, я бы поверил". Обычно я отвечал им так: "Даже если десять чудес произойдет, вы не поверите. Вы испугаетесь, вы стушуетесь, вы будете искать объяснения, но не поверите". Поэтому реакция иудеев на то, что произошло в древнем Иерусалиме, вполне закономерная».

(по материалам Архангельской епархии)

16 май 09:24 | : Будни / Верую

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