Ольга ОСИЦЫНА: Творческого вдохновения и "красных" дипломов!

Поздравление с праздником Российского студенчества - Татьяниным днем от депутата областного Собрания, заместителя председателя комитета по бюджету и налоговой политики Ольги Осицыной.

- 12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. С тех пор этот день (25 января по новому стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна стала покровительницей всех студентов России.

Творческого вдохновенья и получения красных дипломов хочу пожелать всем студентам в Архангельской области. Верить в себя и стремиться к мечте, не оставлять своих надежд и ожиданий, посвящать себя интересным и веселым увлечениям, избавляться от страха, вдохновляться любовью и лететь навстречу счастью, ведь прелесть беззаботных студенческих лет не повторится никогда. Верных друзей, оптимизма, легких экзаменов и интересных событий желаю всем вам от всего сердца! С Днем студента, с Татьяниным днем!