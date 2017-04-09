Олег Кодола: "Почему я остался на Соловках? Здесь красиво и тяжело"

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Олег Кодола:
Меня часто спрашивают: почему Вы остались на Соловках?
Так сложилось.
В составе одной из экспедиций РГО я прибыл на Соловки в 2002. В это время Михаилу Васильевичу Лопаткин, тогдашнему директору музея, для проведения непопулярных мер требовались "варяги". Так я стал заведующим отделом-музейным комплексом "Заяцкие острова". Согласно моего проекта развития острова на Зайчиках встала жёсткая охрана и любимое место дружеских пьянок было перекрыто для свободных гульбищ. До сих пор вспоминаю, с каким удовольствием не пускал на острова "погулять" генералов и других прокуроров.)
Через два года МВ уже не смог продлить со мной контракт.)) тогда же закусался с монастырём - православные жаловались патриарху, что моя книга "Путь лабиринта" оскорбляет просто все религии.)) Но Юрий Бродский предложил мне попробовать себя в роли гида при одной из гостиниц. И понеслось.))) В общем, виновников двое - Михаил Васильевич и Юрий Аркадьевич...
А ещё здесь красиво, сложно, интересно и тяжело. Как раз по мне.