Проект Гудим-Левковича "О тех, кого я помню и люблю": Игорь Поливаный - призвание спасать

8 ноября ему исполнилось бы 50. Мы познакомились ранним утром 16 марта 2004 года, когда спасатели извлекали из-под обломков разрушенного взрывом подъезда дома №120 на пр. Советских космонавтов чудом оставшихся в живых. И погибших…
Игорь Афанасьевич Поливаный - архангелогородец в первом поколении. Родители окончили в мединститут, остались работать на Севере. Игорь после окончания школы №28, что на Варавино тоже решил стать врачом. На выбор профессии повлиял отец. «У меня была большая тяга к военной службе, - вспоминал он. И тут отец сыграл большую роль: он сказал, что можно совместить армию и медицину». Но в военно-медицинскую академию Игорь не поступил, а стал студентом Архангельского мединститута. Отслужил в армии, и, продолжая учебу на лечебном факультете, с 1988 г. работал на станции скорой медицинской помощи. Выбрал специализацию анестезиолога-реаниматолога. С 1995 – врач регионального центра медицины катастроф. Опыт экстренной медицины сыграл во многом определяющую роль в том, что Игорь стал спасателем. «Я долго работал на «скорой», в реанимации и медицине катастроф. У нас, в службе спасения, достаточно много врачей. И это, по-моему, правильно, - говорил он. - В спасении людей помогают не только медицинские навыки, но и хорошо развитые логика, абстрактное мышление, чему во время учебы в институте уделялось большое внимание. А в нашем деле без этого никуда. Ведь для того, чтобы помочь человеку в той или иной сложной ситуации, очень важно выявить причину произошедшего. Нужно умение быстро реагировать в тактическом плане для организации спасения».
Накопленный опыт позволил Поливаному создать принципиально новую структуру – Архангельскую Службу спасения. Ее формирование стало возможным благодаря огромной энергии и энтузиазму Игоря Афанасьевича. «Нам приходилось самим разрабатывать методику спасения людей. Тогда очень помог нашумевший американский сериал «Служба спасения 911». Все наше оборудование умещалось в чемоданчике, в мешке одном. И на вызовы мы ездили на частном транспорте. Полгода вообще жили без зарплаты». В апреле 1998 г. губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов, понимая значимость и необходимость профессиональной спасательной службы на Русском Севере, принял решение об ее официальном создании как госучреждения. В конкурсном отборе на место претендовали по 8 человек.
Уже к августу все сотрудники, прошедшие трехмесячное обучение по программам МЧС России, были аттестованы по квалификации «Спасатель РФ» и с 1 сентября 1998 года заступили на круглосуточное дежурство. Штат службы тогда состоял из 23 человек, а ее начальником стал Игорь Поливаный. Под его руководством из маленького коллектива энтузиастов Архангельская областная служба спасения выросла в одно из самых действенных, универсальных аварийно-спасательных подразделений, и по праву считается одной из лучших в стране. Игорь Афанасьевич лично принимал участие в ликвидации многих чрезвычайных ситуаций, спасая самое ценное – человеческие жизни. Множество людей с благодарностью вспоминают его как настоящего Спасателя, отзывчивого, благородного человека, всегда готового прийти на помощь людям.
Он постоянно внедрял наиболее передовые технологии и методики предупреждения, предотвращения и ликвидации ЧС. Были созданы лучшая химическая служба, уникальная служба береговой охраны, самая эффективная служба поиска в лесах, очень умная и чуткая служба психологического сопровождения спасательных работ... «Наша работа заключается не только в том, чтобы физически разгребать завал. Есть очень много составных компонентов: это несение повседневного дежурства, это организация выезда, организация движения, организация и проведение работ, завершение работ и возвращение в подразделение. Эти все пункты прописаны в боевых уставах. И если мы эти вещи тренировать не будем, то тогда, когда случится беда, мы просто не сработаем. Поэтому для нас нет «маленьких» дел. Выезды на бытовые происшествия позволяет постоянно тренировать личный состав. Мы не раз сталкивались с тем, что пожилые люди получали инфаркт из-за того, что не могли попасть домой. Я не буду говорить про те ситуации, когда за этими дверями включен газ, остались маленькие дети, есть правонарушители, и прочее. Это тоже не надо скидывать со щитов. Это работа очень большая, но на самом деле, хотелось бы, чтоб ее у спасателей было мало», - рассказывал в одном из интервью главный спасатель Архангельска.
Однажды диспетчеры службы рассказали своему начальнику, что поступает все больше звонков с просьбой о спасении животных. То кошка на дерево заберется, то собака куда-нибудь провалится. При этом они никогда не фиксировали гибель кошки на дереве. Однако группа все равно выезжала. Просто потому, что Игорь Поливаный сказал: мы спасаем не кошку, мы спасаем человека от переживаний, а, возможно, и от потери близкого существа. «Если ребенок - хозяин этого животного, то кто видел детские слезы по поводу котенка, застрявшего головой в батарее нас, безусловно, поймет».
Игорь Поливаный никогда не был кабинетным руководителем. На вопрос - что надо уметь спасателю в первую очередь, он всегда отвечал - любить людей. И до конца оставался на своем посту. «Он уже был в реанимации, но до последнего момента мы решали вопросы по службе», - рассказывал начальник областного Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров. «Сказать, что просто хороший человек, это значит, обидеть его. Сказать, что гениален, упрекнут, что опять дифирамбы поют. Если хотите увидеть, что человек был любим и уважаем, надо придти и посмотреть, кто пойдет за гробом», - отметил на гражданской панихиде командир поисково-спасательного отряда Областной службы спасения Дмитрий Попов.
Через его сердце прошло множество человеческих страданий. Может поэтому он ушел из жизни так рано. Отвечая в марте 2004 года на вопрос о том, что было самым страшным во время спасательных работ на взрыве дома на проспекте Советских Космонавтов, 120, Игорь Поливаный рассказал: «Несмотря на то, что люди были готовы к работе именно в чрезвычайных ситуациях, стресс был огромным. Через 6 часов после начала работы стало ясно, что живых под завалами нет. Очень тяжело работать, когда превращаешься в похоронную бригаду. В оцеплении стоял один милиционер. Я слышал, как он все время повторял, когда видел, что спасатели кого-то нашли под завалом: «Только не ребенок». Когда достали трехлетнюю малышку, я не стал передавать ребенка ему, я сам донес ее до машины. Это было очень страшно. И больно очень...».