Новые камикадзе. За что в России запретили «Свидетелей Иеговы»

Представители ОБСЕ выразили протест с требованием пересмотра решения Верховного суда РФ от 20 апреля, запретившего "Свидетелей Иеговы" в России из-за осуществления этой организацией экстремистской деятельности и конфисковавшего имущество организации. О причинах запрета иеговистов, на "мирный" характер деятельности которых упирает и требует вновь разрешить её Запад, Лайфу рассказала заведующая кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, член рабочей группы Совета Федерации, доктор философских наук Лариса Астахова.
— О каком экстремизме в данном случае идёт речь? Разве "Свидетели" проявляли насилие?
— Прежде всего необходимо разделить понятия терроризм и экстремизм, то есть собственно осуществление устрашающего акта насилия с одной стороны и действия, направленные на формирование соответствующей крайней идеологии, с другой.
Экстремизм — это не только попытки насильственного изменения правовых основ конституционного строя России, это и оправдание насилия и терроризма, это возбуждение религиозной розни, это пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности человека по религиозной принадлежности.
И, наконец, это нарушение прав и свобод гражданина согласно его религиозной принадлежности. Самый последний пункт чаще всего и иллюстрируют с помощью отказов от переливания крови как нарушения права на жизнь. Но этот факт не самый опасный с точки зрения существования и единства российского государства, и не поэтому Минюст подал иск о ликвидации.
Гораздо важнее то, что у определённой части населения формируется мировоззрение, согласно которому можно не выполнять закон человеческий, поскольку он несовершенен и искажён, то есть в полноте нравственными являются только члены общины. Ярче всего это иллюстрируют межрелигиозные отношения с позиций "Свидетелей Иеговы". У организации есть на эту тему целая серия книг, публикаций в их журналах, например книга "Человечество в поисках Бога", вышедшая в 1990 году на английском, которая широко распространялась в России с 1994 года (ряд более поздних её изданий включён в список экстремистских материалов Минюста).
В этой книге рассказывается о том, сколько войн, гонений и прочего зла принесли человечеству те или иные религии, и этим иеговисты фактически пытаются доказать, как каждая из религий по-разному нарушала слово Божье, учила неправильно верить в Бога, политизировала веру. Например, "Свидетели Иеговы" утверждают в агитационной литературе, что иудеи отвергли имя Бога под натиском вероотступников, что к любым религиозным предметам надо относиться как к мерзости, так как они связаны с ложными религиями, что религиозные праздники, прежде всего Рождество, есть ложное, языческое почитание и т.д. Все эти идеи могут спровоцировать действия — например, желание уничтожать священные предметы других религий, к примеру христианские иконы.
— А что всё-таки с переливанием крови?
— "Свидетели Иеговы" чётко выполняют ряд поведенческих запретов, необходимых с их точки зрения для сохранения общины в чистоте. Именно выполнение этих действий и является отличительной чертой, своего рода маркером на "своих" и "чужих". Самый известный запрет связан с употреблением крови. Для членов "Свидетелей Иеговы" это трактуется как запрет в том числе переливать кровь, так как переливший кровь умирает для будущей жизни в раю на земле.
Конечно, каждый человек вправе сам выбирать, соглашаться на оказание медицинских услуг или нет. Но когда речь идёт о несовершеннолетних и людях, которые находятся в беспомощном и опасном для жизни состоянии, и когда угроза для жизни создаётся вследствие создания и насаждения организацией строгой и не допускающей отступления от неё идеологии — это в России трактуется как экстремистская деятельность, ведь это вопрос лишения их права на жизнь. Есть статистика гибели детей в результате подобных отказов, первые прокурорские проверки по которым пошли в России уже в 1990-е годы.
— Неужели родителям в этой организации не жалко собственных детей?
— В ходе общения с одной из казанских ячеек "Свидетелей", которое продолжалось около полутора лет и члены которой привыкли ко мне, я провела ряд исследований. Меня крайне удивила реакция женщин, членов группы, на образ ребёнка: "свидетель Иеговы" со стажем в организации от года оценивал свои эмоции при взгляде на различные картинки по шкале от –10 до +10 стабильно на –10 баллов. Почему? Потому что, объясняли они, дети мешают проповедовать, нет смысла заводить семью и детей в "последние времена", Иегове сегодня нужны не дети, а проповедь.
Ведь, в отличие от прочих религий, чьи приверженцы верят в Страшный суд, который случится в некоем отдалённом будущем, а пока следуют заповеди "Плодитесь и размножайтесь" (Книга Бытия, 1:28) или её аналогам, "Свидетели Иеговы" верят в то, что Армагеддон уже на пороге, он случится уже вскоре. И войти после него в небесное воинство Иеговы, где число мест лимитировано, или хотя бы в будущий земной рай можно лишь по заслугам в проповеди учения и привлечения новых адептов.
При этом, конечно, когда мы пошли в другую общину, не знающую нас и не доверяющую нам так же, как первая группа, оценка того же изображения была стабильно на уровне от +8 до +10, что демонстрировало высокий уровень готовности выдать социально ожидаемый результат.
— Обвинения "Свидетелями Иеговы" других религий в идолопоклонстве — о чём идёт речь?
— Как таковые критикуются любые священные предметы, статуи, иконы, которые объявляются языческим влиянием, усвоенным христианской Церковью. Изначально фокус этой пропаганды "Свидетелей", центр которых находится в нью-йоркском Бруклине, был сконцентрирован на Римско-католической церкви, в переведённой на русский язык литературе Православная церковь не упоминалась, но затем у них появились уже и адаптированные к России издания. "Свидетели" отрицают троичность христианского Бога, и иллюстрируется это в их пропагандистской литературе фотографиями, например, трёхголовых божеств на иконах, которые якобы почитают христиане.
Когда "Свидетели Иеговы" впервые регистрировались в России, они сделали это как христианская, протестантская организация. Однако у многих религиоведов есть сомнения, являются ли "Свидетели" христианами — ведь таковыми являются не только те, кто ориентируется на авторитет Библии, но и почитает Божественную сущность Христа. Даже среди протестантов, например, адвентисты седьмого дня не считают "Свидетелей" христианами.
У "Свидетелей" есть специальная книга, посвящённая тому, как проповедовать, и в ней говорится, что если вы встретили христианина — говорите, что вы тоже христиане, а если мусульманина — что вы тоже не признаёте Христа Богом и поэтому ближе к мусульманам, чем к христианам, и т.д.
— "Свидетели Иеговы" ведут проповедь среди мусульман?
— Да, и активно. После решения Головинского районного суда Москвы, запретившего в 2003 году деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы" в столице России, члены организации начали разъезжаться по России, и часть из них обосновалась в Казани с целью создания здесь головной организации для продвижения в регионы с традиционно высокой долей мусульман.
Так, в квартире, где собиралась наша домашняя группа в Казани, половина проживающих была из Москвы, и они активно учили татарский язык, переводили на него свою агитационную литературу (включая используемый "Свидетелями Иеговы" вариант Библии — "Перевод нового мира"), чтобы затем выезжать целыми автобусами для проповедей в деревни, где в республике компактно живут татары, практически не говорящие на русском языке.
Уже не первый год в Татарстане и других регионах Поволжья и Приуралья идут трения мусульман со "Свидетелями Иеговы", так как последние ведут активную проповедь, в которой оспаривают несотворённость Корана, заявляя о присутствии в нём заимствования из Библии. В их статьях заявляется, что ислам приносил людям войны, многочисленные жертвы и разрушения, говорится об аморальности этой религии через многожёнство и временные браки, и т.д
При этом порой, вследствие позиционирования "Свидетелей" как христианской организации, негатив от подобной проповеди переносится на христиан в целом. Активных конфликтов не происходит лишь потому, что в последние годы муфтият в Татарстане занят борьбой с нетрадиционным радикальным исламом и ему пока не до других проблем. Однако местные администрации часто обращаются с просьбой решить конфликтные ситуации.
Стоит пояснить, что Русская православная церковь не приветствует агрессивный прозелитизм, перевод представителей других традиционных религий в свою веру. Другое дело представители пришедших с Запада неопротестантских и постпротестантских течений. Те же "свидетели" в социальных сетях в данный момент, обсуждая запрет их религии, описывают, что раз Иегова разрешал в Ветхом завете войны между разными религиями, то активная проповедь на традиционной для других религий территории, перевод людей из другой религии в свою веру является вполне допустимым. Фактически при этом ими одобряются и ветхозаветные войны, в ходе которых израильтяне уничтожали целые народы язычников.
— Тенденция опасная.
— Да, даже страшнее смерти детей среди "свидетелей Иеговы" ситуация, когда члены организации допускают подобное вследствие приоритета сверхценностей религиозной идеологии, приоритета ценностей общины над индивидуальными. Организация формирует новый тип человека.
При этом во всём мире ежегодно тысячи, десятки тысяч человек отторгаются от этой организации за "нарушение чистоты общины". Для всех "свидетелей" такой человек официально становится умершим, никто не общается с ним, родители и дети нарушившего чистоту буквально "не видят" родственника. В небольших городах в США, где практически всё население составляют члены организации, никто ему даже хлеба не продаст. И такой отторгнутый ими человек, с уже сформированным новым типом мышления, в котором есть более высокие, чем жизнь людей, "сверхценности", может быть готов на всё, даже на теракт, если на него обратит внимание какая-либо террористическая группировка.
То есть, повторю, речь не идёт о том, что "Свидетели Иеговы" — террористы (как многие неверно понимают термин "экстремизм"), речь идёт о том, что они формируют тип людей, которые могут стать таковыми, которые окажутся чрезвычайно привлекательны для любых групп радикалов.
— Из чего складывались доходы "Свидетелей" и о какой собственности организации, которую Верховный суд постановил обратить в имущество государства, может идти речь?
— Финансовая система "Свидетелей Иеговы" была основана прежде всего на том, что рядовые члены выкупали за свои деньги пачки издаваемых организацией журналов и книг, которые они раздавали в ходе проповеди (официально это называлось пожертвованием за использование литературы). Журнал "Сторожевая башня" выходит два раза в месяц, переводы книг не менее регулярно. Примечательно, что, как только номера журнала и многие иеговистские книги попали в список экстремистских (и их нельзя стало распространять), у организации сразу проявился финансовый кризис. Начались попытки удалить их из списка запрещённой литературы.
Далее, все члены их общин платят десятину, то есть десятую часть дохода. Правда, некоторые бывшие "свидетели" говорили мне, что десятина могла составлять и половину дохода, однако в эти слова поверить сложно. Вследствие кризиса с литературой организация, судя по всему, сделала в последние годы упор на привлечение в свои ряды состоятельных людей: на парковке у московского центрального Зала царств можно заметить дорогие "лексусы" с красивыми номерами, которые стоят едва ли не дороже самих машин.
Аккумулируемые общинами деньги направлялись на то, чтобы арендовать, выкупить или построить молитвенные помещения ("залы царств") и библиотеки. Кое-где "Свидетели" в итоге приобрели даже дома культуры или перекупали здания протестантских церквей. Но чаще встречалась такая схема: на частной земле в крупных городах или сёлах возводился личный дом, затем его выкупала община. Если учесть, что в России 395 местных религиозных организаций "Свидетелей", плюс управленческий центр, плюс огромный Зал конгрессов на 1600 человек в Петербурге, плюс некоторое количество религиозных групп без регистрации, — скорее всего, счёт таких домов в собственности организации идёт на сотни.
В собственности общин могут быть и те же дорогие машины для старейшин и других сотрудников "Свидетелей Иеговы". Когда я писала экспертизу по "Свидетелям Иеговы" в Татарстане, обратила внимание, что руководителей общин стараются часто сменять на посту и не дают возможности стать независимыми от организации, в том числе финансово.
Собранные членами организации финансовые средства также, как правило, сосредоточены на расчётных счетах общин и, очевидно, сейчас подлежат конфискации. Оценок размеров находящихся там денег мне не встречалось.
Владислав Мальцев
(по материалам сайта Архангельской епархии)