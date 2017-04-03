Проект Гудим-Левковича "О тех, кого я помню и люблю": Анатолий Скворцов - патриарх русского хоккея

У нас в Советском Союзе нет людей, сделавших спорт своим ремеслом, средством наживы. Наши спортсмены - это стахановцы фабрик и заводов, преподаватели, врачи, моряки, инженеры, студенты.
Правда Севера, 1951 год.
Я не являюсь страстным любителем хоккея с мячом. Но, как и любой настоящий архангелогородец, был и остаюсь поклонником «Водника», который, несмотря на все перипетии, взлеты и падения, остается для меня символом русского хоккея.
«Водник» стал частичкой прошлого многих и многих архангельских семей. Соседями моей бабушки и мамы по коммунальной квартире в деревянном доме на ул. Садовой была семья Морозовых. Мама рассказывала, как они гордились, знакомством с игроком «Водника» Борисом Морозовым. С 1979 по 1984 гг. мы жили в доме на пр. Ломоносова, 250А – рядом со стадионом «Труд», который закончили строить как раз в декабре 1973 г. В то время мы попадали на стадион через отверстия в решетке забора: для меня до сих пор загадка – кто же так раздвигал ее толстые чугунные пруты. А крыши домов по ул. Шубина в дни матчей были усеяны зрителями, которым не удалось попасть на трибуны. Потом, бабушка подарила мне свой овчинный тулуп - непременный атрибут экипировки настоящего болельщика русского хоккея, которому не страшен и 40-градусный мороз…
Но настоящую гордость за «Водник» я ощутил 25 лет назад, в марте 1992 года. Тогда я работал на ГТРК «Поморье», и после последнего в истории финала Кубка СССР по хоккею с мячом, легендарный трофей принесли в телевизионный павильон. Впервые с 1936 года его обладателем стал «Водник», и название команды стало последним, выгравированным на серебряной окантовке хрустальной чаши. Характерная деталь: кубок хранился в специальном ящике, и когда я его оттуда доставал, на пол упала небольшая книжка с картонной обложкой. Это был «Сертификат ювелирного изделия» напечатанный в год изготовления кубка. Там было его описание – изготовлен из горного уральского хрусталя и серебра 750 пробы, а также добавлено, что к чаше прилагается «серебряный черпачок» весом столько-то грамм. Я по наивности спросил: «А где же он?» На что Игорь Гапонович ответил: «Ну, выпить из него мы сможем и так!» Что после эфира и было осуществлено. Сегодня, когда прошло уже 12 лет, как закончилась «звездная пора» архангельской команды, становится понятным, что те успехи – итог многолетних трудов огромного числа людей. И несомненно, что одной из ключевых фигур, выковавшей славу «Водника» был Анатолий Дмитриевич Скворцов. 29 марта исполнилось ровно 10 лет, как патриарх архангельского хоккея с мячом ушел из жизни.
Вся его жизнь была связана со спортом. Будучи семнадцатилетним подростком, Анатолий Скворцов вошел в сборную Архангельска по футболу. Параллельно успешно выступал в соревнованиях по разным видам спорта: волейболу и баскетболу, и лыжным гонкам. Но главный успех ждал его на льду. С 1933 года он начал играть в младшей команде «Северного Водника», до 1938 года выступал также за команду «Моряк». Потом был призван на флот. Службу проходил на Тихом океане. В годы Великой Отечественной войны участвовал в проводке внутренних конвоев в Арктике, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. И играл в русский хоккей. Сначала за сборную бригады торпедных катеров, потом – за сборную Тихоокеанского флота. Будучи центральным защитником, стал победителем Первенства флотов и чемпионом Вооруженных сил. С 1946 года его судьба связана с «Водником». В 1950 году он стал капитаном команды и вывел ее в финал Кубка РСФСР. А с 1955 года он - главный тренер «Водника», который возглавлял (с перерывами) более 20 лет. В 1967 году Анатолий Дмитриевич стал первым наставником архангельских хоккеистов, получившим звание «Заслуженный тренер РСФСР». В 1971-74 годах он тренирует детские команды «Водника».
В чем же феномен Скворцова? Наверное, в том, что при нем «Водник» черпал свой командный потенциал в родном городе – тогда в ней не было ни одного игрока, приехавшего из другого клуба. Ставка была сделана на подготовку смены из архангельских мальчишек. И они потом выросли. И выиграли для «Водника» и Архангельска все, что только возможно…
Недаром, когда в 2014 году болельщики определяли символическую сборную «Водника» всех времен, ее тренером (вместе с Владимиром Янко и Виталием Петровским) был назван именно Анатолий Скворцов.
На днях, проходя с дочкой мимо стадиона «Труд», я обратил ее внимание на причудливо изогнутые пруты чугунной решетки забора и рассказал, как мы в детстве проползали через нее, чтобы посмотреть игру. Нынешние поколение архангельских мальчишек этим еще занимается – значит у «Водника» есть будущее…