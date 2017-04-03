 МУП «Горсвет» завершило работы по организации наружного освещения на улицах Ладожская и Междуречье.

Муниципальным унитарным предприятием «Горсвет» совместно с ООО «АСЭП» проведены работы по организации наружного освещения на улицах Ладожская и Междуречье в Маймаксанском территориальном округе города Архангельска.
Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, возможность организации наружного освещения появилась благодаря ООО «АСЭП», предоставившего возможность монтажа светильников и проводов на опоры своих линий электропередачи. Всего на улицах Ладожская и Междуречье смонтировано 26 светильников и более 2,5 км проводов.
Работы по организации наружного освещения проводились по поручению главы муниципального образования «Город Архангельск» И.В. Годзиша.