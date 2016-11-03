Наблюдатели: "Что за бред?!". Архангельская область перевыполнила "план по смертности"

Две трети российских регионов не справились с президентской задачей по снижению индекса смертности у населения, такими данными поделилась Общественная палата РФ. Наш регион, увы, входит в их число.
Мало того, по данным Фонда «Здоровья» Архангельская область входит в список аутсайдеров, где план по снижению не выполнен более, чем на 10%. Кроме нас, в этом списке: Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Республика Карелия.
А вот список «отличников» (33%): Калужская, Костромская, Тамбовская, Тульская, Астраханская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Томская, Магаданская области; г. Санкт-Петербург, г. Севастополь; республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Башкирия, Марий Эл, Саха (Якутия), Алтай, Бурятия, Тува; Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика; Ставропольский край; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа.
Примечательно, что эксперты Фонда считают - на уровень смертности в том или другом регионе влияют не столько их климатические особенности и экология… а действия местных чиновников.
В противовес этому местные наблюдатели задумались – каким недоумкам вообще пришло в голову составлять «план по смертности»?