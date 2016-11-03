МУП «Горсвет» приступило к реализации масштабного плана работ по повышению уровня освещенности в районе пешеходных переходов. Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, к настоящему моменту смонтировано дополнительное освещение в районе пешеходных переходов на перекрестках Ленинградского проспекта с улицами Ильинская и Павла Усова. Смонтировано 6 дополнительных светильников. В ближайших планах предприятия организация дополнительного освещения пешеходного перехода на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса.
Организация дополнительного освещения пешеходных переходов направлена на повышение безопасности дорожного движения. Благодаря повышенному уровню освещенности, водители смогут заблаговременно заметить переходящих дорогу пешеходов и принять меры по недопущению аварийных ситуаций. Особенно это актуально вблизи школ и иных детских учреждений.