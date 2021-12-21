Юные вокалисты Поморья поразят Архангельск своим мастерством

При поддержке Министерства культуры Архангельской области с 7 по 9 апреля в Архангельске пройдет XII областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса Поморья», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
Предыдущий конкурс проходил в феврале 2020 года, и вот вновь в столицу Поморья съедутся юные дарования из 9 районов Архангельской области.
В областном конкурсе примут участие 12 фольклорных и академических ансамблей, а также 44 солиста в возрасте от 8 до 25 лет.
Это ребята из детских школ искусств и музыкальных школ Архангельска, Северодвинска иНоводвинска, Котласа и Шенкурска, Мирного, Каргополя и Устьянского района, поселка Шалакуша Няндомского района, Архангельского музыкального и педагогического колледжей, Новодвинского городского культурного центра, Ломоносовского Дворца культуры Архангельска.
Организаторы мероприятия – Дом народного творчества Архангельской области – ставят свой целью выявить талантливых, одарённых и ярких исполнителей в области академического и народного пения среди детей и молодёжи региона.
Вокальное состязание пройдет в два тура в 4-х номинациях: академическое пение; вокальные ансамбли; народное пение; фольклорные и народные ансамбли. В каждой номинации несколько возрастных категорий.
Конкурсные прослушивания начнутся 7 апреля и пройдут на двух площадках: в биржевом зале историко – архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы» и зале Дома народного творчества на площади Ленина, 1.
Жюри XII областного конкурса «Юные голоса Поморья» возглавит Мария Германовна Людько, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой камерного пения, декан вокально – режиссёрского факультетаСанкт – Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского – Корсакова, заслуженная артистка России. Сопредседатель - Черменина Елена Сергеевна, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского.
Также в составе жюри два преподавателя Архангельского музыкального колледжа -Стрелкова Марина Ивановна,председатель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство» и Ольштейн Ольга Игоревна, председатель предметно-цикловой комиссии "Сольное и хоровое народное пение", руководитель хора народной песни и ансамбля "Морожены песни".
В конце первого дня жюри объявит тех, кто прошел во второй тур . Конкурсная комиссия учтет музыкальность, технику, культуру и чистоту исполнения, артистичность, сценический костюм,соответствие репертуара возрасту.
Для повышения профессионального мастерства участников, педагогов и руководителей ансамблей 9 апреля гости конкурса проведут два мастер-класса. Мария Людько разберет на практике актуальные проблемы вокалистов академического направления, а Елена Черменина расскажет о работе с фольклорным материалом в практике детского и молодёжного коллектива.
Награждение победителей XII областного конкурса «Юные голоса Поморья» состоятся 9 апреля в 14:00 в зале Дома народного творчества.
Лауреаты в номинации «Фольклорные народные ансамбли» будут рекомендованы представлять нашу область на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2022 году.