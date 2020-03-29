Группа "Аквилон": Ни одной археологической ценности не пропадет

Группа «Аквилон» уведомила Инспекцию по охране памятников об обнаруженных в ходе археологического наблюдения объектах.
При проведении работ по перекладке телефонных кабелей «Ростелекома» в районе стройплощадки ЖК «River Park» в районе ул. Урицкого – Набережной Северной Двины, за пределами пятна застройки, обнаружены объекты, которые сейчас проходят идентификацию. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии Российской Академии наук все земляные работы выполняются под наблюдением специалистов института.
- Группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с профильным федеральным научным учреждением – Институтом археологии Российской Академии наук. Мы привлекли специалистов для того, чтобы все требования закона были неукоснительно соблюдены. Сейчас археологи продолжают работу, им оказывается все необходимое содействие и помощь. В соответствии с действующим законодательством об обнаружении объектов уведомлена Инспекция по охране памятников Архангельской области, - отметил председатель Совета директоров группы «Аквилон» Александр Фролов.
Напомним, что строительство ЖК «River Park» ведется за пределами территории Михайло-Архангельского монастыря. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования). Тогда было выполнено 76 георадарных профилей площадной съемки, и был сделан вывод, что территория монастыря и его основные постройки, в том числе фундамент Михайло-Архангельского кафедрального собора расположены под существующими жилыми домами №4 к.1 и №6 к.1 по Набережной Северной Двины, т.е. под существующей жилой застройкой.
В настоящее время работы по строительству ЖК «River Park» продолжаются без какой-либо остановки и ведутся по графику. Осуществляется бетонирование ростверков и монтаж фундаментных стеновых блоков.
Каменный Михаило-Архангельский собор одноименного монастыря был построен в 1685-1689 гг. подмастерьем каменных дел М. А. Лохоцким и освящен 17 сентября 1699 года архиепископом Холмогорским и Важским Афанасием (Любимовым-Твороговым). В 1817-1819 годах под руководством губернского архитектора Ф. М. Шилина был проведен его ремонт: разобрана колокольня, заделаны трещины западной стены. На протяжении 19-го столетия собор неоднократно подвергался перестройкам и ремонту. После революции 1917 года монастырь был упразнен, собор сначала был приходским храмом, в 1924 году – передан обновленческой общине, а в 1925 году – закрыт и в нем размещено «институт социального перевоспитания» - т.е. детская колония. Здания монастыря без надлежащего ухода стали быстро разрушаться. В марте 1930 года Главнаука отдела народного образования Северного края санкционировала снос зданий монастыря. В итоге в том же году собор, колокольня и ограда с башнями были разобраны, кирпич передан Архстройконторе. После чего началась застройка данного района жилыми домами, которая активно продолжалась до 1970-х годов, без каких-либо археологических раскопок, и требований от жителей домов, возведенных на месте монастыря, их производить.
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