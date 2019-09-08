Если море зовет, то вам в Северодвинск. "Севмаш" гуляет юбилей

11 и 12 октября в Доме корабела (проспект Ленина, 14) состоится финальный показ 14-го Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!», посвящённого 80-летию Севмаша.
Об этом сообщает пресс-служба градообразующего предприятия.
11 октября откроет кинопоказ творческая встреча московских кинорежиссёров с северодвинцами. Она начнётся в 17:00.
Затем зрителям представят философский мультфильм о любви к свободе «Отказ», его автор - Доминик Корбан из Чехии.
В 17:20 состоится премьера четырёхсерийного фильма студии «Крылья России» и телеканала «Звезда» - «Боевой подводный флот отчизны». Режиссер - Сергей Викулин.
В 18:00 - мировая премьера режиссёра Натальи Кадыровой «Курс на лёд». История об уникальной дрейфующей станции «Академик Трёшников», которая нацелена на работу в высоких широтах.
В 18:35 студия «Документалист» представит картину Валдиса Пельша «Полярное братство». Это рассказ о боевом сотрудничестве союзников в небе над Мурманском в сентябре-ноябре 1941-го.
Закроет кинопоказ 11 октября фильм «Общественного телевидения Приморья» - «Заповеданное море». Продюсер и режиссёр - Дмитрий Рудась. В основе лежит рассказ о Японском море, которое называют микромоделью Мирового океана.
Второй день фестиваля откроет картина «Русская дивизия», которая стала победителем в номинации «Память сердца» фестиваля «Море зовёт» в 2015 году. Она создана компанией «ТГ-Фильм» при финансовой поддержке Diamond Symbol Limited (Великобритания). Фильм о 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Его авторы пытаются донести до европейского зрителя правду о Великой Отечественной войне устами самих европейцев. Начало в 10:05.
10:45 северодвинцам покажут работу Василия Чигинского «Не дождётесь». Полный драматизма документальный фильм рассказывает о малоизвестной истории кругосветного путешествия подводной лодки С-56.
В 11:35 - премьера фильма «Раздвигая льды» режиссёра Натальи Кадыровой. Зрителей познакомят с работой наших атомных ледоколов.
12:05 начнётся картина телеканала «Т24» - «Подводники. Режим «Тишина». Рассказ о тех, кого называют элитой отечественного Военно-морского флота. Северодвинцы узнают о героической службе российских моряков-подводников, их быте на борту субмарин и подготовке экипажей к выходу в море, а еще о том, что представляют собой разные типы подлодок. Речь пойдёт и о Севмаше.
В 12.25 зрители смогут посмотреть специальный репортаж Алексея Михалева («Россия 24») «Северное чудо».
В 12.55 продюсер Виктор Скубей представит картину «ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция», производство «Севзапкино» при поддержке Министерства культуры. Это первое обращение кинематографа к истории «ГЭСЛО» - одной из самых ярких и некогда «закрытых» страниц в истории русской Арктики.
В 14.00 северодвинам покажут «Озеро в море» - работа «Центра национального фильма». Она рассказывает об одном из островов Белого моря. Здесь за внешней тишиной и умиротворенностью таится целый мир живых существ, полный страстей и трагедий.
Завершит кинопрограмму фестиваля «Море зовёт» документальная комедия «Земляк». История об уроженце Мали - Франсуа Дембеле, с детства мечтавшего попасть в СССР. Производство «Восточно-Сибирской студии кинохроники». Начало в 14:45.
Вход на кинопоказы свободный.
Также в рамках фестиваля в Доме техники (проспект Ленина, 9) состоится круглый стол на тему: «Морская документалистика. Как сделать фильмы доступными массовому зрителю?».
В нём примут участие: член гильдии неигрового кино, режиссёр Russia Today Наталья Кадырова, председатель оргкомитета международного кинофестиваля «Море зовёт!» Сергей Апрелев, член Союза кинематографистов РФ, член правления гильдии неигрового кино и телевидения, главный продюсер студии «Севзапкино» Bиктор Скубей, исполнительный продюсер в госкорпорации «Рики», партнёр исследовательской компании Research Десислава Медкова, председатель регионального отделения Союза журналистов России, директор студии «Поморфильм» Владимир Лойтер, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш» Владимир Сыродубов, представители ОСК, Беломорской военно-морской базы и кинотеатров. Администрацию Северодвинска на круглом столе представят начальник управления образования Сергей Попа и начальник управления культуры и туризма Елена Михайленко.