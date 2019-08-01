Артистам Северного хора пришлось доказывать свою состоятельность

С 24 по 26 сентября в Северном хоре проходила аттестация артистов и руководителей творческих подразделений. Из 60 человек 18 – повысили свою профессиональную категорию и 42 – подтвердили ранее присвоенную категорию.
«Цель аттестации – оценить профессиональный уровень артистов, дать им стимул для дальнейшего творческого роста, для самообразования, получения дополнительного образования, для повышения своего профессионального уровня, раскрытия творческого потенциала. Артисты услышали мнение признанных профессионалов, мастеров очень высокого уровня, советы, как в дальнейшем выстраивать свою работу. Это очень ценно», – отметила председатель аттестационной комиссии, художественный руководитель Северного русского народного хора Светлана Игнатьева.
В составе аттестационной комиссии были авторитетные эксперты из разных регионов России. Это директор Московского государственного академического театра танца "Гжель" Марина Куклина, художественный руководитель Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" Вячеслав Иванов, главный балетмейстер Государственного Омского русского народного хора Зуфар Толбеев, старший преподаватель кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Белова.
Марина Куклина, директор Московского государственного театра танца «Гжель», почетный работник культуры г. Москвы, заслуженный работник культуры РФ: «Мне очень приятно и почетно было участвовать в работе аттестационной комиссии. И это очень ответственно, потому что ты оцениваешь своих коллег, их работу, понимаешь, насколько это сложно и серьезно. И хочется, конечно, в первую очередь, сказать спасибо коллегам за творчество, за подвижничество, за сохранение русской культуры, за любовь к России. На мой взгляд, аттестация прошла очень успешно. Мы старались быть достаточно требовательными, потому что мы работаем в одну копилку, на одном поле. И чем лучше мы будем работать все вместе, тем крепче будет наша культура, русский танец, тем крепче будет наша страна».
Артистка вокальной группы Северного хора Мария Грегуль в ходе аттестации повысила свою категорию, перейдя с первой на высшую. В этом году она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных, начала выступать с несколькими сольными партиями. «Аттестация – это возможность показать себя, все свои возможности. Это не всегда удается сделать во время хоровой работы, – считает Мария. – Это возможность еще раз доказать, что ты не просто так работаешь в таком коллективе как Северный хор».
Елена Орлова, консультант управления культуры и искусства министерства культуры Архангельской области: «Очевидно, что профессионализм артистов Северного хора, и вокальной, и оркестровой, и танцевальных групп, ни у кого не вызывает сомнений, поэтому вдвойне приятно, что участники и все руководство коллектива так серьезно подходят к процессу аттестации. Я хотела бы отметить, что на меня произвели глубокое впечатление не только выступления хора, инструменталистов и балета, но и многогранные артистические данные каждого исполнителя. Северный русский народный хор – это украшение нашей культуры».
Аттестация творческих работников – это плановая процедура, которая проходит в профессиональных творческих коллективах раз в 5 лет с целью оценки профессионального уровня артистов. В Северном русском народном хоре впервые аттестация творческого состава проводилась в 2014 году.