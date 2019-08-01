Новости Arctic open: В Архангельске веселые девчонки из Москвы расскажут про видео в культурных проектах

В Архангельске пройдёт семинар, на котором научат использовать видео для продвижения культурных проектов
21 сентября в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки Центр социальных инноваций в сфере культуры
(ЦСИ Архангельск), победитель конкурса «Поддержка центров социальных инноваций» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного Фонда Владимира Потанина,
открытый на базе государственного музейного объединения «Художественная культура
Русского Севера», совместно с Международным кинофестивалем Arctic open проводит семинар для специалистов культурных учреждений Архангельской области.
В качестве спикеров в семинаре примут участие Алена Агапиева, руководитель отдела маркетинга Третьяковской галереи и Дарья Ивницкая, основатель просветительского проекта “Маркетинг культуры”, в прошлом - руководитель отдела маркетинга и рекламы ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Тема выступления Алены Агапиевой: «Видео - как инструмент музейной коммуникации».
Третьяковская галерея — без преувеличения один из самых сильных культурных брендов России. В своей работе музей следует ценностям и принципам, сложившимся более 160 лет назад. Павел Михайлович Третьяков с самого начала, создавая музей современного искусства, имел влияние на художественную сцену и разделял инновационные, смелые идеи просвещения и роли искусства в формировании личности. В 2017 году визуальная идентичность бренда была обновлена. Третьяковка собрала разнообразные площадки и направления своей деятельности в один культурный продукт. Музей также разделил своих посетителей на 10 сегментов, по типам мотиваций и отношению к искусству. Отдел, который возглавляет Алена Агапиева, разрабатывает маркетинговую коммуникацию музея, рекламные концепции выставок, основываясь именно на исследованиях
о предпочтениях разных сегментов аудитории.
Дарья Ивницкая проведет вебинар «Три коммуникационные задачи, которые решает видео в культурной сфере. Примеры в России и в мире».
Дарья Ивницкая - основатель просветительского проекта «Маркетинг культуры», первого телеграмм- канала о менеджменте и маркетинге в культуре. Дарья - куратор направления «Маркетинг и менеджмент культурных и креативных проектов», БВШД, программный директор курса обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России «Культурная инициатива», куда до 3 октября еще можно подать заявку. Еще недавно она руководила отделом маркетинга и рекламы, ГМИИ им. А.С. Пушкина. У музея множество забавных и интересных маркетинговых решений - тест с картинами из собрания Щукина на «Ленте», онлайн образовательные курсы на Arzamas, выставка в поезде Московского метрополитена, плейлисты известных художников на Forbes, работа с молодыми художниками
над сувенирными коллекциями музея, с юными режиссерами над созданием промо видео роликов выставок.
Собрание Третьяковки и Пушкинского музея на данный момент имеет целый справочник результативных инструментов, которые можно смело применять и в своих учреждениях.
На семинаре также выступят эксперты из Архангельской области:
«Реализация видео проектов в библиотеке», Екатерина Чащина, сотрудник отдела литературы по искусству Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
«Опыт работы с культурными учреждениями в Архангельской области.
Примеры реализованных проектов», Григорий Чухин, кинорежиссер, соавтор проекта
о художниках Архангельской области "Список", член Союза журналистов России
«Опыт создания художественных экспозиций с использованием видео-материала»,
Виктор Тяпков, дизайнер, участник 42 design - сообщества дизайнеров, которые делают проекты для культуры и туризма, в том числе карты, выставки, постеры, визуальную идентичность, интерактивные эксперименты
«Как сделать из отдаленного культурного объекта место притяжения», Николай Выморков, координатор проекта 42 design, создатель проектов «Ровдина гора», «Дар Севера».
Задача семинара - познакомить с опытом работы по созданию и использованием видео-материала, производства рекламных видео-роликов, интервью и видео-сюжетов, организации онлайн-трансляций, документации встреч и мероприятий.
Начало семинара - 10:00 21 сентября 2019 года.
Участие - бесплатное, по предварительной регистрации по e-mail или телефону.
Куратор - Мария Бирюкова, координатор ЦСИ Архангельск
Телефон: 89600120860
e-mail: csiarkhangelsk@gmail.com