Северодвинцев побалуют нашим старым кино

В августе Дворец молодёжи «Строитель» (проспект Ленина, 47) продолжает показ советских и российских лент в рамках проекта «Хорошее кино для мудрых людей».
начальник управления культуры и туризма администрации Северодвинска Елена Михайленко.
- Бесплатные сеансы проходят в красном кинозале учреждения по понедельникам в 10:00. Пригласительные билеты можно получить в городском совете ветеранов (улица Ломоносова, 41-А). Также пенсионеры могут пройти на сеанс, предъявив паспорт в кассе кинокомплекса «Стройка», - уточнила она.
5 августа ветераном покажут российский кинофильм Джаника Файзиева «Август. Восьмого». Картина рассказывает о конфликте в Южной Осетии.
12 августа вниманию северодвинцев представят документальный фильм «Лев Яшин - номер один» о знаменитом советском голкипере.
19 августа состоится показ советского комедийного фильма «Осторожно, бабушка». Режиссёр: Надежда Кошеверова. В ролях: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая и другие.
Завершится киномесяц демонстрацией 26 августа российского драматического фильма «Край» режиссёра Алексея Учителя. В главных ролях - Владимир Машков и Аньорка Штрехель.
Дополнительная информация по телефону 56-69-03.
Желаем всем приятного просмотра!
Также напоминаем, что Северодвинск – опорный город Международного кинофестиваля Arctic open.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)