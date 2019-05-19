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Северодвинцев побалуют нашим старым кино

В августе Дворец молодёжи «Строитель» (проспект Ленина, 47) продолжает показ советских и российских лент в рамках проекта «Хорошее кино для мудрых людей».

начальник управления культуры и туризма администрации Северодвинска Елена Михайленко.

- Бесплатные сеансы проходят в красном кинозале учреждения по понедельникам в 10:00. Пригласительные билеты можно получить в городском совете ветеранов (улица Ломоносова, 41-А). Также пенсионеры могут пройти на сеанс, предъявив паспорт в кассе кинокомплекса «Стройка», - уточнила она.

5 августа ветераном покажут российский кинофильм Джаника Файзиева «Август. Восьмого». Картина рассказывает о конфликте в Южной Осетии.

12 августа вниманию северодвинцев представят документальный фильм «Лев Яшин - номер один» о знаменитом советском голкипере.

19 августа состоится показ советского комедийного фильма «Осторожно, бабушка». Режиссёр: Надежда Кошеверова. В ролях: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая и другие.

Завершится киномесяц демонстрацией 26 августа российского драматического фильма «Край» режиссёра Алексея Учителя. В главных ролях - Владимир Машков и Аньорка Штрехель.
Дополнительная информация по телефону 56-69-03.
Желаем всем приятного просмотра!

Также напоминаем, что Северодвинск – опорный город Международного кинофестиваля Arctic open.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

02 август 11:58 | : Культура

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