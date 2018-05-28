На фестивале ARCTIC OPEN северянам презентуют новый кинопроект «Ильинский рубеж»

На II Международном фестивале ARCTIC OPEN в рамках внеконкурсной программы пройдет презентация кинопроекта «Ильинский рубеж», генеральным продюсером которого является почётный президент фестиваля стран Арктики Игорь Угольников.
Съёмки фильма будут продолжаться до конца ноября, а в Архангельске на кинофестивале ARCTIC OPEN, который пройдёт с 6 по 9 декабря, северные зрители смогут увидеть трейлер фильма и узнать о съёмках от создателей кинокартины – в Архангельск на кинофестиваль приедут Игорь Угольников и креативный продюсер фильма, а также консультант конкурсной и внеконкурсной программ ARCTIC OPEN Евгений Айзикович.
Уже отснята большая часть материала и сейчас участники кинопроизводства работают над массовыми сценами в специально выстроенных под Медынью масштабных декорациях на полигоне кинокомплекса «Военфильм».
Сами декорации были сделаны с максимальной исторической достоверностью, с учетом всех деталей - была вырыта и заполнена водой река, выстроена деревня и насыпана часть Варшавского шоссе.
Осенью 1941-го три с половиной тысячи курсантов и преподавателей двух подольских военных училищ встали на пути танковых колонн фашистов, которые двигались на Москву. Большая часть молодых курсантов остались на рубеже навсегда. Полнометражный художественный фильм «Ильинский рубеж» о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой снимает студия «Военфильм». Режиссер - Вадим Шмелёв. Премьеру картины планируется приурочить к 75-летию Победы над фашистами в мае 2020 года.
- Мы хотели бы снять фильм, достойный таких картин, как «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Офицеры». Это не пропагандистская идея, мне хотелось бы, чтобы мир увидел подвиг российских парней. История Подольских курсантов потрясает, но, к сожалению, о ней мало кому известно. Мы изучили уникальные документы Министерства обороны, получили список имён всех этих ребят и знаем о многих из них. Мы стараемся следовать великому советскому военному кино, его традициям. Стараемся сделать это мощно, ярко, достоверно, масштабно. Не забывая о том, что зритель должен сопереживать этим мальчикам, бояться за них, любить их и, конечно, плакать, когда они будут погибать, - сказал в одном из интервью генеральный продюсер картины Игорь Угольников.
В фильме принимают участие актеры Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Дмитрий Соломыкин, Сергей Безруков, Екатерина Редникова, Василий Мищенко, Роман Мадянов, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский, Артём Губин, Сергей Бондарчук и другие.
В рамках фестиваля северяне первыми увидят трейлер фильма, а также смогут пообщаться с создателями киноработы.
Справка:
II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN - победитель первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также поддержан министерством культуры Архангельской области. Проект вошел в план работы Ассоциации Арктических СМИ. ARCTIC OPEN пройдёт в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 6 по 9 декабря 2018 года.