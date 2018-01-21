Метаморфоз. Кое-что о Бытие

Лето выдалось жаркое, сухое, и всех дачников тянуло к реке. Мы с друзьями и детьми тоже решили искупаться. Подойдя к воде, мы всей компанией взошли на небольшой понтон из пластиковых кубов. И тут совершенно случайно, в небольшом углублении на краю сооружения обнаружили Нечто.

Оно было не больше трех сантиметров, полностью черное, с маленьким ярко зеленым отростком посередине брюшка. Мы гадали, что это за насекомое, и не находили ответа. Бросить бы все да пойти купаться, да, видимо, не хотелось терять лицо всезнающих родителей. К тому же с непонятным существом начали происходить метаморфозы - зеленый отросток стал расти!

Как по команде мы кружком присели на корточки и сосредоточились на «пришельце». От гипотезы об умершем насекомом пришлось отказаться. Раз растет – значит, это живой организм. А черное туловище прямо на глазах уменьшалось, плавно перетекая в нарастающий объем зеленого цвета. Мы продолжали строить нелепые предположения, пока в этой части существа не начались поистине фантастические преобразования.

Вот стала угадываться голова, глазами похожая на голову мухи. Спустя мгновение, показались лапки. Затем Зеленое Нечто очень медленно стало выползать из черной оболочки, при этом быстро увеличиваясь в размерах и видоизменяясь. На спинке маленького монстра начали вырисовываться крылья.

Мы заспорили: муха или стрекоза? А в это время крылья, наполняясь кровью, удлинялись и удлинялись. И вот их уже не два, а четыре. Еще мгновение – и красавица-стрекоза уселась на панцире личинки. Зеленый цвет, меняя оттенки, сверкал и переливался на солнце. Не успели мы ахнуть, как наша пришелица, вздрогнув несколько раз, подпрыгнула, расправила крылья и полетела от реки в сторону дачных участков. Мы провожали ее восторженными взглядами. Как она красиво летела! Наша стрекоза!

Но тут с соседнего забора легко вспорхнула серая трясогузка. Сделала вираж и с маху проглотила нашу новорожденную. Мы застыли, беспомощно глядя друг на друга. Дети заверещали и заплакали.

Прошло много лет, но событие это, как некий поворотный момент в жизни, врезалось в мою память. И часто, когда приходится стоять перед выбором, принимать сложное решение, этот летний эпизод со стрекозой всплывает перед глазами, заставляет задуматься о смысле жизни, и даже поменять свои взгляды.

Владимир Карпов, депутат Архангельской городской Думы