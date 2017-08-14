Ну, за "Матильду"! Задержан религиозный мракобес, угрожавший депутату Александру Дятлову

Как сообщают федеральные СМИ, в Москве задержан лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин, который угрожал сжигать кинотеатры, демонстрирующие к/ф «Матильда». В частности, такую угрозу получил депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов, владеющий кинотеатром «Русь».

Напомним, что ранее, 15 сентября, адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором пожаловался на высказывания Калинина. Добрынин также призвал принять меры по предотвращению преступных намерений по причинению ущерба авторам и создателям «Матильды».

Еще не вышедший фильм Алексея Учителя об истории взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал шквал критики. На фоне общественного резонанса студию Алексея Учителя в Петербурге забросали «коктейлями Молотова». В Екатеринбурге неадекватный противник еще не вышедшего фильма протаранил на автомобиле УАЗ входную группу кинотеатра «Космос», после чего швырнул в здание бутылку с зажигательной смесью. Сейчас мужчина находится под арестом по обвинению в причинении имущественного вреда. Около офиса адвоката Учителя Константина Добрынина неизвестные подожгли два автомобиля. Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».

Русская православная церковь официально открестилась от своих связей ХГСР, выступая против выхода к/ф «Матильда» на широкий экран, она, тем не менее, осуждает как любые формы насилия, так и призывы к нему.

Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался в том плане, что его ведомство не ведется на шантаж со стороны любых активистов, а его коллега из Архангельской области Вероника Яничек выразила уверенность во вкусе и такте кинорежиссера Алексея Учителя.