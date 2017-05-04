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О подвижниках нового времени. История одного архангельского издателя

Завершился отрезок времени, объявленный в России «годом литературы». Улетучились ароматы бюджетной халявы, с тоской гладят животы решальщики и смотрящие от гос. финансов, выделенных на лозунги, бренды, заседания, тусовки, междусобойчики и прочие мероприятия, осенённые эмблемой из грустных силуэтов голов почему-то серого Пушкина, синего (голубого?) Гоголя и покрасневшей Ахматовой. Не было при  жизни классиков подобных годин, литература была. Есть она и ныне.


   Живёт литература сама по себе, творится одиночками, а не стаями «товарищей», обитает на страницах книг, поредевших тиражами толстых журналов, в сети и в литературных газетах. Об одной хочется поведать.

   Зовут её «Графоман». Улыбнулись? Да, человек, сотворивший издание, с огромной долей самоиронии относится, прежде всего, к собственному творчеству и с большим уважением и ласковым юмором - к сочинениям авторов.

   Основал газету в 2003 году Николай Павлович Васильев - учитель литературы, житель небольшого посёлка Хозьмино Вельского района, что находится в пятистах километрах к югу от столицы Архангельской области.

 
   На первых порах в газете публиковались сочинители Вельского района, была она бесплатной, издавалась на личные средства Николая Васильева. 

     С 2007 года газета выходит на восьми полосах. В 2008 году образована редакционная коллегия, участники которой, так же как и авторы,  живут в разных городах и весях области и России. В настоящее время ежемесячное издание выходит на шестнадцати полосах. Публикуются здесь как начинающие авторы, так и состоявшиеся писатели и поэты, в том числе и «очленённые» союзами.  На страницах газеты царит разнообразие жанров, мнений, мыслей. Редколлегия и главный редактор издания любят думающего читателя, вкладывают частицы своих душ в каждый номер.

  Разумеется, проект этот материальных дивидендов не приносит. Для измерения прибыли духовной нет единиц и приборов.

   Издаётся газета за счёт доходов, полученных от небольшой подписной платы  и средств спонсоров.  Находит последних Николай Васильев - неугомонный «отец-основатель», идейный вдохновитель, главный редактор народной литературной газеты. И подвижник в самом благородном смысле этого слова.

   О них лучше Антона Чехова вряд ли кто сказал: «Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, есть ещё люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанной цели».

   Хочется пожелать областной литературной газете «Графоман», её редакции, лично Николаю Васильеву, отметившему 12 июля шестидесятый год рождения, здоровья, удач, интересных публикаций, новых авторов, расширения круга читателей! 

   Счастье - это соучастие. Пусть растёт число соучастников благого дела!

Александр Чашев

13 июль 09:57 | : Культура

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