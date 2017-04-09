Конфликт трех "К". Страсти вокруг Арктических университетов кипят и пузырятся

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:
В России появится очередной Арктический университет? Появится. Сначала в Архангельске, потом в Мурманске, а ещё в Сургуте появится.
Три дамы на "К": Кудряшова, Ковтун, Комарова - вступили в борьбу за лидерство в изучении Арктики и в подготовке кадров для работы в арктических регионах.
Кто будет занимать лидирующую позицию? Не знаю...
Вы можете представить Елену Кудряшову в 74 года? Наверное, останется такой же и тоже ректором САФУ. Почему я о 74-летней Елене Кудряшовой? В 2035-м году Елене Кудряшовой будет 74 года, и именно в 2035 году САФУ войдет в топ-50 ведущих российских вузов и в топ-3 среди всех арктических университетов - это Елена Кудряшова недавно заявила на учёном совете САФУ.
Говоря о топ-3 среди всех арктических университетов, Елена Кудряшова, конечно, не имела в виду Мурманский и Сургутский арктические университеты, но получилось забавно.
А ещё на том же учёном совете Елена Кудряшова заявила, что САФУ будет продолжать позиционировать себя как международный центр интеллектуального развития Арктики. Тоже забавно! Сколько можно позиционировать? Сколько миллиардов рублей освоено на это позиционирование!
Видимо, Кудряшова и дальше будет позиционировать, а Ковтун и Комарова делать. Ковтун и Комарова окончательно это поняли будучи в Архангельске на Арктическом форуме. Кто-то должен делать! Ковтун и Комарова умеют работать в команде, так что посмотрим... А Елена Кудряшова умеет работать с Кудриным. Пока позиционирует...
Напомню, в 2016 году Мурманская область была выбрана пилотным регионом по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Стандарт предусматривает систему мероприятий, направленных на активное вовлечение крупных промышленных компаний в образовательный процесс. В Мурманской области уже открыто 10 специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям региона.
В общем, говорила о конкретных вещах: о стратегии и о тактике. Мне понравилось!
Мне не понравилось, что Елена Кудряшова, ректор САФУ, резко оборвала губернатора Мурманской области Марину Ковтун, когда та стала говорить о создании Мурманского арктического университета. Но Ковтун успела сказать главное: "Это решение Президента! Он его поддержал. Мы его реализуем."