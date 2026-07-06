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Архангельск наводняют продукты сомнительного происхождения

В Архангельске у индивидуального предпринимателя, владеющего фермерским магазином на территории частного хозяйства, изъято 233,7 кг мясной и молочной продукции. Подробности от издания «Регион 29»:

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий УМВД совместно со специалистами Россельхознадзора подтвердили, что товар продавался без ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее Управление проводило обследование торговой точки и установило, что на вывеске магазина указано, что здесь продаётся продукция собственного фермерского производства. Однако в информационных системах Россельхознадзора не было оформленных ветдокументов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Мясо без документов может быть просроченным или заражённым возбудителями опасных инфекций.

Управление пыталось согласовать внеплановые проверки с прокуратурой, но получило отказ. После этого материалы были переданы в УМВД. В ходе совместных мероприятий проведена контрольная закупка, подтвердившая факт нарушения. Вся продукция изъята и передана на ответственное хранение.

По итогам рассмотрения материалов Управление проведёт контрольное мероприятие и примет решение о привлечении виновных лиц к ответственности, а также о судьбе изъятой продукции.

 

15 июль 12:29 | : Скандалы

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