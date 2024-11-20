ТГК-2 испортила Архангельску второй день нового года

Не всему городу, но его центру.
Из-за аварии на магистрали отключено тепло по следующим адресам:
- ул. Володарского, 8, 10, 11, 12, 12/1,2, 14, 19, 23;
- ул. Выучейского, 14, 16, 25;
- ул. Карла Либкнехта, 18/2;
- пр-кт. Ломоносова, 83, 99, 107, 117, 119, 121, 131 ул Поморская, 13, 14, 15, 16, 24/1;
- наб. Северной Двины, 52, 52/1,2, 55, 71;
- ул. Серафимовича, 9, 9/1, 11, 14, 14/1, 20, 25/1, 27/1;
- пр-кт. Троицкий, 10, 12, 12/1, 16, 18, 21, 23, 37/1, 41, 41/1;
- пр-кт. Чумбарова-Лучинского, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24/1, 28/1, 29.
В компании клянутся, что закончат ремонтные работы сегодня к вечеру. Но это как пойдет.
И хорошо, что за окном минус 6, а не минус 26 как в прошлом году.