ТГК-2 испортила Архангельску второй день нового года

Не всему городу, но его центру.

Из-за аварии на магистрали отключено тепло по следующим адресам:

ул. Володарского, 8, 10, 11, 12, 12/1,2, 14, 19, 23; ул. Выучейского, 14, 16, 25; ул. Карла Либкнехта, 18/2; пр-кт. Ломоносова, 83, 99, 107, 117, 119, 121, 131 ул Поморская, 13, 14, 15, 16, 24/1; наб. Северной Двины, 52, 52/1,2, 55, 71; ул. Серафимовича, 9, 9/1, 11, 14, 14/1, 20, 25/1, 27/1; пр-кт. Троицкий, 10, 12, 12/1, 16, 18, 21, 23, 37/1, 41, 41/1; пр-кт. Чумбарова-Лучинского, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24/1, 28/1, 29.

В компании клянутся, что закончат ремонтные работы сегодня к вечеру. Но это как пойдет.

И хорошо, что за окном минус 6, а не минус 26 как в прошлом году.