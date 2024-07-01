Чиновник из Поморья пытался обмануть детей-сирот с жильем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему главе одного из муниципальных образований Красноборского района Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемый, достоверно зная, что представленный индивидуальным предпринимателем проект реконструкции многоквартирного дома не соответствует предъявляемым к проектной документации требованиям градостроительного законодательства, выдал разрешение на его реконструкцию. В последующем обвиняемый, подписав и выдав разрешение на ввод в эксплуатацию указанного дома, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, приобрел там в муниципальную собственность две квартиры общей стоимостью около 3 млн рублей для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году обвиняемый после неоднократных обращений граждан, вызванных предоставлением фактически непригодного для проживания жилья, заключил с индивидуальными предпринимателями договоры на выполнение работ по ремонту жилых помещений, которые также оплачены из бюджета муниципального образования. В результате противоправных действий нарушены права социально незащищенной категории граждан и причинен ущерб муниципальному образованию в размере более 3,6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных прокуратурой и УМВД России по Архангельской области.

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.