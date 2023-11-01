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Выпил и запел. В Архангельске наливайка соседствует с культурным центром

Интересное соседство обнаружилось в доме 2 по улице Чкалова областной столицы. Там мирно сосуществуют питейное заведение с интригующим названием «Хмель» и культурный центр «Луч». А что, вполне логично – после определенной дозы так хочется песняка рвануть… надо только дойти (доползти) до соседнего подъезда.

Примечательно, что культурный центр посещают в основном школьники, часы его работы совпадают с периодом наибольшей активности завсегдатаев «Хмеля». Получается, отправил ребенка на секцию и ушел в наливайку, которая ещё и до 6 утра работает? Или школьники, выходя с кружка, должны смотреть, как, выпадая из кафе, «кружат» взрослые, узнавая в них соседей или, не дай бог, родственников?

Напомним, по закону между барами и учебными заведениями должно быть не менее 25 метров. Там таковых не наблюдается.

Активисты регионального отделения Народного фронта обратились в региональную прокуратуру и правительство Архангельской области с запросом – кто разрешил и узаконил такое непедагогичное соседство. Дальше они же будут принимать меры к расселению двух разнопрофильных учреждений.

 

29 ноябрь 13:06 | : Скандалы

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