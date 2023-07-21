Суд лишил двух северодвинцев дипломов о высшем образовании

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе проверки установлено, что двое выпускников высшего учебного заведения, имеющих квалификацию «магистр», получили дипломы незаконно.

Так, преподаватель образовательного учреждения за материальное вознаграждение подготовила указанным лицам выпускные квалификационные работы для защиты на итоговой аттестации и последующего получения диплома «магистр».

Этот же преподаватель включен в состав государственной экзаменационной комиссии, которая по результатам защиты на итоговой аттестации выставила данным лицам оценки «отлично».

Таким образом, двое выпускников получили свои дипломы в нарушение закона, что явилось основанием для выхода прокурора в суд с иском к образовательному учреждению о признании недействительными дипломов, их передачи и уничтожения.

Требования прокурора г. Северодвинским городским судом удовлетворены.

Не согласившись с судебными актами, ответчики обжаловали их в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда согласилась с позицией прокурора, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными, решения судов первой инстанции оставлены без изменения.

Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе проверки установлено, что двое выпускников высшего учебного заведения, имеющих квалификацию «магистр», получили дипломы незаконно.

Так, преподаватель образовательного учреждения за материальное вознаграждение подготовила указанным лицам выпускные квалификационные работы для защиты на итоговой аттестации и последующего получения диплома «магистр».

Этот же преподаватель включен в состав государственной экзаменационной комиссии, которая по результатам защиты на итоговой аттестации выставила данным лицам оценки «отлично».

Таким образом, двое выпускников получили свои дипломы в нарушение закона, что явилось основанием для выхода прокурора в суд с иском к образовательному учреждению о признании недействительными дипломов, их передачи и уничтожения.

Требования прокурора г. Северодвинским городским судом удовлетворены.

Не согласившись с судебными актами, ответчики обжаловали их в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда согласилась с позицией прокурора, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными, решения судов первой инстанции оставлены без изменения.

Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры города.