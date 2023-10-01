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Бастрыкин увидел халатность чиновников в факте разрушения моста через Кену

В одной из социальных сетей была размещена информация об аварийном состоянии моста через реку Кена, расположенного вблизи деревни  Измайловская Плесецкого района.

Предварительно установлено, что аварийное состояние моста вызвано его обрушением в связи с сильным креном и разрушением несущих опор. Данный мост является единственным источником сообщения между деревнями Измайловская, Степановская, Кузьминская, Волово, Поромская, расположенными на территории Плесецкого района.

По поручению Председателя Следственного комитета России следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

26 октябрь 15:09 | : Скандалы

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