Шалунишки дети чуть не спалили район Архангельска

24 мая около 14.00 в полицию Архангельска поступило сообщение о возгорании нежилого деревянного дома на улице Свободы. Впоследствии огонь перекинулся на стоящие рядом три дома, в одном из которых проживали люди.

В ходе работы следственно-оперативной группы были установлены несколько несовершеннолетних, от неосторожных действий которых произошло возгорание. Они вместе с родителями опрошены. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по их окончании будет принято соответствующее процессуальное решение.

Кроме того, полицейскими установлены причастные к возгоранию деревянного нежилого дома на проспекте Советских Космонавтов в городе Архангельске, которое произошло 22 мая. Ими также оказались подростки в возрасте 13-14 лет. По имеющейся информации, играя в заброшенном строении они подожгли бесхозные вещи.

Сотрудники полиции обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой провести с детьми дополнительные беседы о недопустимости игр с огнем, особенно вблизи деревянных построек, сухой травы или деревьев. Подобные «шалости» могут привести к тяжким последствиям.