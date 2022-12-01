Навет. «Трезвая Россия» включила Поморье в список «самых пьющих»

Цитируем председателя этого сомнительного движения абстинентов Султана Хамзаева, составителя нацрейтинга трезвости (по ИТАР ТАСС):
- Самый пьющий регион в этом году - это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом - Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область.
Самыми трезвыми регионами названы Чечня, Дагестан и Ингушетия (ну допустим), Москва же стоит на 18-м месте (три ха-ха).
Для справки: при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.
Для понимания: наблюдатели от редакции считают активистов подобных движений завязавшими алкоголиками, выбрасывающими таким образом накопившуюся отрицательную энергию, ранее безопасно растворявшуюся в стаканчике терпкого красненького.