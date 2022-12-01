Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Навет. «Трезвая Россия» включила Поморье в список «самых пьющих»

Цитируем председателя этого сомнительного движения абстинентов Султана Хамзаева, составителя нацрейтинга трезвости (по ИТАР ТАСС):

- Самый пьющий регион в этом году - это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом - Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область.

Самыми трезвыми регионами названы Чечня, Дагестан и Ингушетия (ну допустим), Москва же стоит на 18-м месте (три ха-ха).

Для справки: при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Для понимания: наблюдатели от редакции считают активистов подобных движений завязавшими алкоголиками, выбрасывающими таким образом накопившуюся отрицательную энергию, ранее безопасно растворявшуюся в стаканчике терпкого красненького.

20 декабрь 16:51 | : Скандалы

Главные новости


На каникулы с чистой совестью. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Чума. История одной эпидемии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (253)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20