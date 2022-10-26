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Это не Байден. В Северодвинске вандалы раскурочили пассажирский лифт

Снимки изломанного пассажирского лифта в жилом доме по адресу Северодвинск, ул. Трухина. 3 обошли вчера вечером соцсети.

Неизвестные сломали двери, целиком вырвали электрощиток управления, а кабину исписали нецензурной лексикой.

Отметим, лифтом пользовались жильцы многоэтажного дома, среди которых люди преклонного возраста, инвалиды и родители с детскими колясками.

Есть предположение, что это сделали не Байден, не Обама, не Макрон и даже не Зеленский.

Наблюдатели предлагают сотрудникам правоохранительных органов проверить камеры регистраторов припаркованных у подъезда машин, чтобы в этом убедиться.


21 ноябрь 07:49 | : Скандалы

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