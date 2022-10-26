Это не Байден. В Северодвинске вандалы раскурочили пассажирский лифт

Снимки изломанного пассажирского лифта в жилом доме по адресу Северодвинск, ул. Трухина. 3 обошли вчера вечером соцсети.
Неизвестные сломали двери, целиком вырвали электрощиток управления, а кабину исписали нецензурной лексикой.
Отметим, лифтом пользовались жильцы многоэтажного дома, среди которых люди преклонного возраста, инвалиды и родители с детскими колясками.
Есть предположение, что это сделали не Байден, не Обама, не Макрон и даже не Зеленский.
Наблюдатели предлагают сотрудникам правоохранительных органов проверить камеры регистраторов припаркованных у подъезда машин, чтобы в этом убедиться.