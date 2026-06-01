Для умных. ИА RUSNORD предлагает расценки на агитационных материалов к выборам 2026 г

В соответствии с Избирательным законодательством, Сетевое издание «Информационно-аналитическое агентство RUSNORD» сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих непосредственное отношение к выборам в Государственную Думу и довыборам в Архангельское областное Собрание депутатов восьмого созыва. Выборы состоятся 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму:

новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 10 000 рублей;

главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 20 000 рублей;

оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 35 000 рублей (цена включает в себя написание и размещение);

переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 40 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 30 000 руб.; баннерные растяжки – 25 000 руб. С ротацией – 15 000 руб.

Довыборы в Архангельское областное Собрание:

новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 7 000 рублей;

главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 15 000 рублей;

оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 25 000 рублей (цена включает в себя написание и размещение);

переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 30 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 20 000 руб.; баннерные растяжки – 15 000 руб. С ротацией – 10 000 руб.



Контакты для заказчиков – thertochok@yandex.ru