Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Для умных. ИА RUSNORD предлагает расценки на агитационных материалов к выборам 2026 г

В соответствии с Избирательным законодательством, Сетевое издание «Информационно-аналитическое агентство RUSNORD» сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих непосредственное отношение к выборам  в Государственную Думу и довыборам в Архангельское областное Собрание депутатов восьмого созыва. Выборы состоятся 20 сентября 2026 года.

Выборы в Госдуму:

  • новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 10 000 рублей;
  • главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 20 000 рублей;
  • оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 35 000 рублей (цена включает в себя написание и размещение);
  • переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 40 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 30 000 руб.; баннерные растяжки – 25 000 руб. С ротацией – 15 000 руб.

Довыборы в Архангельское областное Собрание:

  • новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 7 000 рублей;
  • главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 15 000 рублей;
  • оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 25 000 рублей (цена включает в себя написание и размещение);
  • переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 30 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 20 000 руб.; баннерные растяжки – 15 000 руб. С ротацией – 10 000 руб.


 Контакты для заказчиков – thertochok@yandex.ru

  1. Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
      Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.      
29 июнь 13:03 | : Политика

Главные новости


Гуляй, Архангельск!
Об архангельском трамвае. С грустью

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (395)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20