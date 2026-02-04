В Верхнетоемском округе прошли «Пучужские мотогонки»

Соревнования прошли уже в шестой раз и вновь объединили любителей зимнего спорта и мототехники со всего Поморья.

В этом году на старт вышли 24 участника из Пучуги, Верхней Тоймы, Котласа, Архангельска и других населённых пунктов региона. Трасса была подготовлена с учётом спортивных требований и включала скоростные участки, крутые виражи и технически сложные элементы, что потребовало от спортсменов высокой концентрации и мастерства.

По итогам заездов победителем и счастливым обладателем нового мотобуксировщика стал Иван Меньшиков из Верхней Тоймы. Второе место занял Руслан Хошев из Архангельска, третье — Евгений Юферов из Архангельска.

Для жителей и гостей округа была организована праздничная программа с народными угощениями, играми и конкурсами. Завершилось мероприятие благотворительным концертом, в ходе которого были собраны средства и гуманитарная помощь для последующей отправки в зону специальной военной операции.

«Пучужские мотогонки» прошли при поддержке «Единой России», партнёров и активных жителей округа. Как отметили в региональном отделении партии, проведение таких мероприятий способствует развитию массового спорта, укреплению общественных связей и сохранению традиций северных территорий.