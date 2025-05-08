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Архангельскую городскую Думу посетила легенда спорта и СВО

В преддверии празднования Дня России в Архангельской городской Думе состоялась неформальная встреча председателя Ивана Воронцова и его заместителя Рима Калимуллина с Рамисом Зуфаровичем Терегуловым, выдающимся спортсменом и героем нашего времени. 

 Визит Рамиса Зуфаровича в Архангельск, ставший для него первым, был организован при содействии Рима Мукамилевича Калимуллина.

 Рамис Терегулов – личность поистине легендарная. Его спортивные достижения говорят сами за себя:

 5-кратный чемпион мира
 Мастер спорта по боевому самбо
 Мастер спорта по армейскому рукопашному бою
 Заслуженный мастер спорта России по спортивной борьбе
 Профессиональный боец ММА

 Но Рамис Зуфарович – не только выдающийся спортсмен, но и настоящий патриот своей страны. Он – ветеран войны на Северном Кавказе и участник специальной военной операции, дважды кавалер ордена Мужества. Его отвага и преданность Родине были отмечены на самом высоком уровне.

 Рамис Терегулов также является лауреатом национальной премии высшего совета РСБИ "Золотой пояс" в номинации "На службе Отечеству". Эта награда – заслуженное признание его вклада в укрепление обороноспособности страны и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

 В ходе встречи Иван Воронцов и Рим Калимуллин выразили Рамису Зуфаровичу искреннюю благодарность за его мужество, героизм и активную гражданскую позицию. Они подчеркнули, что такие люди, как Рамис Терегулов, являются примером для молодежи и гордостью России.

 «Для нас большая честь принимать в Архангельске такого выдающегося человека, как Рамис Зуфарович, — отметил Иван Воронцов. — Его спортивные достижения и подвиги на службе Отечеству вдохновляют нас всех. Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такие герои».

 «Рамис Зуфарович – живой пример того, как можно сочетать спортивные достижения с преданностью Родине, – сказал о госте Рим Калимуллин . – Его рассказы о службе, о боевом братстве, о любви к России – это бесценный опыт, который необходимо передавать молодому поколению».

 Во время беседы Рамис Терегулов поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал о своих спортивных достижениях и планах на будущее. Он также выразил благодарность архангельским депутатам за теплый прием и поддержку.

 Визит Рамиса Зуфаровича Терегулова в Архангельск стал значимым событием накануне Дня России и еще раз напомнил о героизме и мужестве наших соотечественников, которые стоят на защите Родины. 

11 июнь 11:50 | : Политика

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