В Котласе поднят бунт против 1-го секретаря городского отделения КПРФ

Котласские коммунисты обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с требованием "изгнать" Наталью Ивашину из партии

СЧИТАЕМ, ЧТО ИВАШИНА Н.В. ПОДРЫВАЕТ АВТОРИТЕТ КПРФ , - вчера под таким заголовком на сайте для сбора подписей появилось обращение котласских коммунистов в адрес Геннадия Зюганова с требованием отстранить Ивашину Н.В. от руководящих полномочий. Автором инициативы выступила котласская активистка Марина Балакшина.

Приводим текст обращения (с минимальными сокращениями):

- Уважаемый Геннадий Андреевич!

Согласно Уставу КПРФ, пункту 2.4, члены КПРФ несут равные обязанности: добиваться достижения программных целей партии; соблюдать Устав КПРФ; быть патриотом своей Родины; беречь репутацию партии; не допускать действий, которые могут нанести ущерб КПРФ.

Заместитель Председателя Котласского городского собрания депутатов Ивашина Наталья Вячеславовна подрывает авторитет партии, ведет паразитический образ жизни. Согласно Уставу КПРФ основной целью и задачами КПРФ являются: выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления, но коллективные обращения избирателей Ивашина Н.В. игнорирует, вместо решения значимых для населения задач, путешествует по стране, развлекается, ведет светский образ жизни и даже не стесняется выкладывать фотографии в открытом доступе.

Ивашина Н.В. не прошла по одномандатному избирательному округу, а оказалась в Котласском городском собрании депутатов по партийным спискам, воспользовавшись результатами многолетней работы секретаря Котласского отделения КПРФ Козицина Н.В., который защищал интересы избирателей, благодаря ему вырос авторитет партии: он проводил одиночные пикеты, митинги, встречи с населением.

Ивашина Н.В. разрушила работу Котласской ячейки КПРФ, жители города теперь лишены возможности обратиться за помощью в партию.

Насущные проблемы, которые в городе нарастают как снежный ком, не решает, на обращения жителей не реагирует, в собрании депутатов голосует против интересов жителей города.

Вся деятельность ее сводится только к участию в торжественных мероприятиях, шествиям с флагами, постановочным фотосессиям, выкладыванием в соцсетях фото, которые раздражают жителей города.

Мы, избиратели, голосовали за КПРФ не для того, чтобы они нас развлекали, пели песни и проводили пиар-акции. Мы надеялись на помощь, поддержку в решении проблем. Мы отдали за КПРФ голоса, но нас обманули. В Котласе КПРФ теперь расшифровывают как клоунская партия Российской Федерации!

Избиратели обратились за помощью в КПРФ, чтобы партия помогла не допустить нового повышения тарифов в Архангельской области в 2025 года, но Ивашина Н.В. отказала нам в помощи, тем самым предала цели и задачи партии.

В нарушении Федеральных законов и норм Конституции губернатор Цыбульский А.В. с июля 2025 года поднимает тарифы на ЖКУ. Тарифы утверждают на длительный период, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА ТРИ ГОДА, то есть Цыбульский А.В. имел право поднять тарифы только один раз в 2023 году, он же поднимал тарифы практически ежегодно, приведя населения региона к нищете. Нам, жителям региона не выжить, если ежемесячные расходы населения на коммунальные услуги возрастут.

Многие жители находятся в бедственном положении, работают в нескольких местах работы, берут по 1.5 - 2 ставки, чтобы прокормить семью. Люди работают на износ, вынуждены работать граждане пенсионного возраста, так как не в состоянии прожить на пенсию.

Новое поднятие тарифов приведет к еще большему обнищанию народа или бегству населения из Архангельской области в другие регионы.

В Архангельской области - трудные условия жизни, суровый климат. Жителям области необходимо правильно питаться и получать качественное медицинское обслуживание. Необходимо, чтобы для детей были созданы условия для роста и развития. А родители не имеют возможности обеспечить детей всем необходимым, так как губернатор ежегодным поднятием тарифов обесценивает доходы населения, такие тарифы ЖКХ съедают весь семейный бюджет.

В сложных условиях Севера, недопустимо, чтобы власть ставила население перед выбором: купить продукты, чтобы обеспечить детям нормальное развитии или оплатить коммунальные, купить лекарства пенсионерам или оплатить коммунальные.

Мы выражаем недоверие к заместителю Председателя городского собрания Ивашиной Н.В и считаем, что Ивашина Н.В. подрывает авторитет КПРФ, наносит ущерб деятельности партии, не является лидером, способным решать значимые проблемы для жителей Архангельской области, тем самым причиняет вред жителям нашего региона.

Согласно Уставу КПРФ, пункту 2.11, за невыполнение членом КПРФ одной или нескольких обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4 Устава партии, на него, в зависимости от характера содеянного и степени вины, могут быть наложены следующие взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор. В отношении члена партии, наделенного руководящими полномочиями и (или) входящего в состав выборного органа, может быть применено взыскание в виде отстранения от руководящих полномочий и (или) исключения из состава выборного органа, учитывая, что Ивашина Н.В. грубо нарушает пункт 2.4 Устава КПРФ.

ПРОСИМ, отстранить Ивашину Н.В. от руководящих полномочий. Нам, избирателям, не нужны такие депутаты