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В Поморье прошел региональный этап конкурса "Земский почтальон"

В Национальном центре "Россия" подвели итоги первого Всероссийского конкурса "Земский почтальон", организованного партией "Единая Россия" и "Почтой России"!

Мы с гордостью сообщаем, что наша участница из Пинеги, Екатерина Дорофеева, вошла в ТОП-10 лучших земских почтальонов страны, заняв почетное 8 место!

В конкурсе, цель которого - повысить престиж профессии почтальона и укрепить связь между городом и селом, приняли участие более 3000 человек со всей России. И войти в десятку лучших - это невероятный успех.

Но Екатерина Николаевна - не просто почтальон! Она - настоящий герой Пинежского района! Каждый день она преодолевает сложный 24-километровый маршрут, чтобы доставить почту жителям. И это только часть ее деятельности. Екатерина умудряется совмещать работу с краеведческими исследованиями, помощью пожилым людям и активным участием в общественной жизни. Она сотрудничает с участковым, организует выставки народных ремесел и проводит экскурсии, будучи выпускником школы экскурсоводов.

"Спасибо всем, кто поддержал Екатерину Николаевну своими голосами! Ваша поддержка помогла нашей участнице достойно представить Архангельскую область на всероссийском уровне!

Поздравляем Екатерину Николаевну с этим достижением! Ваша работа важна и ценна для жителей Пинежского района. Мы гордимся вами! - " - сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".

09 июнь 09:49 | : Политика

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